Во Франции снежная лавина накрыла альпинистов, четверо погибших

В воскресенье, 25 февраля, в Мон-Доре (Франция) снежный обвал сошел на семерых альпинистов. Четверо человек погибли после схода лавины в массиве Санси, трое получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.
В момент смещения лавины семеро альпинистов все еще находились на веревке. Рядом была группа из двух человек, которая спаслась от оползня и сразу же подала сигнал тревоги. По словам субпрефектуры, в группе "несколько человек были с маячками", что облегчило поиск.
В общей сложности было задействовано около полусотни спасателей, среди которых были члены высокогорного взвода полиции, собачье сопровождение, инструкторы и лыжные патрульные. "Мобилизация была очень сильной", – отметил один из госслужащих.
Четверо погибших альпинистов были идентифицированы, а их семьи были информированы вечером. Среди них был известный гид Дэвид Вигуру, соучредитель бюро гидов. Также был член службы скорой помощи и два члена альпийского клуба.
Четверо погибших были опытными альпинистами, знающими горы и хорошо оснащенными.
"Мы действительно ошеломлены", - сказал мэр Мон-Дор (Пюи-де-Дом).
Трое спасенных чувствуют себя хорошо. Двое из них остались совершенно невредимыми, а третий находился под наблюдением из-за травмы головы средней тяжести.
Прокуратура Клермон-Феррана начала расследование по установлению причин трагедии.
Напомним, в тюрьме Таиланда обнаружили украинского альпиниста, которого ранее считали погибшим. Георгий Сутурин, фотограф и альпинист из Львовской области, более трех лет считался умершим. Однако оказалось, что он находится в таиландской тюрьме и не имеет представления о происходящем в его родине. Друзья уже обратились в Министерство иностранных дел с просьбой помочь вернуть Сутурина домой.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.