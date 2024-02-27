Во Франции снежная лавина накрыла альпинистов, четверо погибших

В момент смещения лавины семеро альпинистов все еще находились на веревке. Рядом была группа из двух человек, которая спаслась от оползня и сразу же подала сигнал тревоги. По словам субпрефектуры, в группе "несколько человек были с маячками", что облегчило поиск.

В общей сложности было задействовано около полусотни спасателей, среди которых были члены высокогорного взвода полиции, собачье сопровождение, инструкторы и лыжные патрульные. "Мобилизация была очень сильной", – отметил один из госслужащих.

Четверо погибших альпинистов были идентифицированы, а их семьи были информированы вечером. Среди них был известный гид Дэвид Вигуру, соучредитель бюро гидов. Также был член службы скорой помощи и два члена альпийского клуба.

Четверо погибших были опытными альпинистами, знающими горы и хорошо оснащенными.

"Мы действительно ошеломлены", - сказал мэр Мон-Дор (Пюи-де-Дом).

Трое спасенных чувствуют себя хорошо. Двое из них остались совершенно невредимыми, а третий находился под наблюдением из-за травмы головы средней тяжести.

Прокуратура Клермон-Феррана начала расследование по установлению причин трагедии.