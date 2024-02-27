RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во Франции снежная лавина накрыла альпинистов, четверо погибших

Фото: снежная лавина накрыла альпинистов во Франции (Getty Images)
Автор: RBC.UA

В воскресенье, 25 февраля, в Мон-Доре (Франция) снежный обвал сошел на семерых альпинистов. Четверо человек погибли после схода лавины в массиве Санси, трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

В момент смещения лавины семеро альпинистов все еще находились на веревке. Рядом была группа из двух человек, которая спаслась от оползня и сразу же подала сигнал тревоги. По словам субпрефектуры, в группе "несколько человек были с маячками", что облегчило поиск.

В общей сложности было задействовано около полусотни спасателей, среди которых были члены высокогорного взвода полиции, собачье сопровождение, инструкторы и лыжные патрульные. "Мобилизация была очень сильной", – отметил один из госслужащих.

Четверо погибших альпинистов были идентифицированы, а их семьи были информированы вечером. Среди них был известный гид Дэвид Вигуру, соучредитель бюро гидов. Также был член службы скорой помощи и два члена альпийского клуба.

Четверо погибших были опытными альпинистами, знающими горы и хорошо оснащенными.

"Мы действительно ошеломлены", - сказал мэр Мон-Дор (Пюи-де-Дом).

Трое спасенных чувствуют себя хорошо. Двое из них остались совершенно невредимыми, а третий находился под наблюдением из-за травмы головы средней тяжести.

Прокуратура Клермон-Феррана начала расследование по установлению причин трагедии.

Напомним, в тюрьме Таиланда обнаружили украинского альпиниста, которого ранее считали погибшим. Георгий Сутурин, фотограф и альпинист из Львовской области, более трех лет считался умершим. Однако оказалось, что он находится в таиландской тюрьме и не имеет представления о происходящем в его родине. Друзья уже обратились в Министерство иностранных дел с просьбой помочь вернуть Сутурина домой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранциягориСнегопадальпинизм