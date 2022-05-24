Четверо загиблих в одній багатоповерхівці. Росіяни хаотично обстрілюють Сєвєродонецьк

Російські війська минулої доби майже безперервно та хаотично обстрілювали Сєвєродонецьк. Внаслідок атак в одній із багатоповерхівок загинули одразу четверо людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

"Трагедія сталася у старих районах міста. Коли поліцейські першими приїхали на допомогу, вони знайшли тіла двох чоловіків та жінки без ознак життя", - написав Гайдай.

За його словами, ще одна жінка була важкопоранена. Їй надали першу допомогу та госпіталізували. Померла вона вже на операційному столі.

"Всі четверо перебували в одній багатоповерхівці. Ймовірно, постійно там і мешкали. Або по-сусідству. Вчора ця вулиця опинилася під дуже щільним обстрілом - пошкоджено декілька будинків. Загалом по місту - щонайменше шість. Стільки ж у Лисичанську, де в одній з багатоповерхівок вдалося врятувати життя чоловікові", - уточнив Гайдай.

Крім, того внаслідок обстрілів ще чотири будинки зруйновані в Золотому та три - в Новодружеську.

"Обстріли дуже потужні. Всі руйнування не завжди вдається порахувати вчасно - важко дістатися до місць подій. Так, із дводенним запізненням ми отримали інформацію, що ворог знов розстріляв будівлю обласної спеціалізованої школи. Це інтернат для дітей у Гірському, який мав сучасні умови для їх навчання. "Руський мир" зробив все, щоб їх забрати", - зазначив Гайдай.

Він також додав, що постійно надходять дані про зруйновані об’єкти житлового фонду в Попасній і Рубіжному.

Відносно подій на фронті - ворог зосередив зусилля на проведенні наступальної операції, щоб оточити Лисичанськ та Сєвєродонецьк.

"Наразі, за підтримки артилерії, веде штурмові дії в напрямках Тошківки та Устинівки поблизу Лисичанська. За минулу добу відбито шістнадцять атак росіян, знищено вісім танків, двадцять дві одиниці бойової броньованої техніки та один ворожий автомобіль. Підрозділи ППО збили один безпілотний літальний апарат типу "Гранат" і шість БПЛА типу "Орлан-10", - резюмував Гайдай.

Фото: в Сєвєродонецьку в одній із багатоповерхівок під обстрілами загинуло четверо людей (t.me/luhanskaVTSA)

Нагадаємо, вчора в Сєвєродонецьку окупанти обстріляли швидку, яка везла поранену жінку

Додамо, за словами президента Володимира Зеленського, найважча бойова ситуація зараз на Донбасі. Бахмут, Попасна, Сєвєродонецьк - в цьому напрямку окупанти зосередили найбільшу активність.

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