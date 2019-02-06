У четвер у Раді очікують Порошенка

У парламенті відбудеться голосування змін до Конституції по курсу в ЄС та НАТО

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 7 февраля, будет присутствовать в Верховной раде. Об этом журналистам рассказал представитель правительства в Верховной раде, народный депутат Вадим Денисенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, глава государства прибудет на голосование парламента за изменения в Конституцию в части закрепления курса Украины в НАТО и Евросоюз.

"Наверняка, он будет", - сообщил Денисенко.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что Россия попытается сорвать голосование в Верховной раде за изменения в Конституцию в части закрепления курса в НАТО и ЕС. "Россия очень активизируется, чтобы сорвать это голосование. И, к сожалению, некоторые политсилы намерены подыграть ей, изменить точку зрения и воздержаться от голосования", - подчеркнул глава государства.

Как писало РБК-Украина ранее, президент обращал внимание, что после внесения изменений в Конституцию в части закрепления курса в НАТО Украина будет соответствовать критериям страны, которая претендует стать членом альянса. Порошенко убежден, что Украина также нужна североатлантическому альянсу.

Добавим, парламент в четверг рассмотрит изменения в КУ по стратегическому курсу государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и НАТО.