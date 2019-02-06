У четвер у Раді очікують Порошенка

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

У парламенті відбудеться голосування змін до Конституції по курсу в ЄС та НАТО

Президент України Петро Порошенко у четвер, 7 лютого, буде присутній у Верховній раді. Про це журналістам розповів представник уряду у Верховній раді, народний депутат Вадим Денисенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, глава держави прибуде на голосування парламенту за зміни до Конституції у частині закріплення курсу України до НАТО та Євросоюзу.

"Напевно, що він буде", - повідомив Денисенко.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що Росія спробує зірвати голосування у Верховній раді за зміни до Конституції у частині закріплення курсу в НАТО і ЄС. "Росія дуже активізується, щоб зірвати це голосування. І, на жаль, деякі політсили мають намір підіграти їй, змінити точку зору і утриматися від голосування", - підкреслив глава держави.

Як писало РБК-Україна раніше, президент звертав увагу, що після внесення змін до Конституції у частині закріплення курсу в НАТО Україна буде відповідати критеріям країни, яка претендує стати членом альянсу. Порошенко переконаний, що Україна також потрібна Північноатлантичному альянсу.

Додамо, парламент у четвер розгляне зміни до КУ зі стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському союзі і НАТО.