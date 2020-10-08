З нагоди Всесвітнього дня психічного здоров’я квитки на Biohacking Conference Kyiv 2020 продаються зі знижкою 30%! Поспішайте, акція діє обмежений період

10 жовтня святкується Всесвітній день психічного здоров’я. З нагоди цієї події компанія Smile-Expo запускає world mental health week та дарує 30-відсоткову знижку на квитки Biohacking Conference Kyiv 2020.

Встигніть скористатися вигідною пропозицією та дізнайтеся, як поліпшити ментальне здоров’я!

Про умови акції

До Всесвітнього дня психічного здоров’я вартість квитків Biohacking Conference Kyiv 2020 буде знижена на 30% і складе 1400 грн. Акція триватиме з 8 до 14 жовтня 2020 року. З 15 жовтня вартість квитків підвищиться.

Ціна квитка з 8 до 14 жовтня: 1400 грн.

Ціна квитка з 15 жовтня: 2000 грн.

Акція поширюється на квитки категорії "Бізнес". Щоб скористатися вигідною пропозицією, переходьте на офіційний сайт івенту, реєструйтеся та автоматично отримуйте знижку.

Чому не можна пропустити Biohacking Conference Kyiv 2020?

Щоб залишатися в доброму самопочутті та підтримувати високу якість життя, потрібно піклуватися не тільки про фізичне, а й про ментальне здоров’я.

Щодня людина відчуває великий спектр емоцій. Вони можуть бути як позитивними, так і негативними. А високе емоційне напруження може призвести до розвитку стресу, який погано впливає на роботу різних систем організму та сприяє розвитку захворювань. У результаті через нестабільний психоемоційний стан відбуваються небажані зміни на фізіологічному рівні.

На Biohacking Conference Kyiv 2020, яка відбудеться 11 листопада, виступлять досвідчені біохакери, лікарі, генетики й інші експерти, які пояснять, як побороти стрес і поліпшити самопочуття. Також спікери розкажуть про особливості медитації Mindfulness і розберуть, як завдяки їй оптимізувати психічне здоров’я.

Організатор і місце проведення

Конференцію проводить міжнародна компанія Smile-Expo, яка спеціалізується на організації галузевих заходів, які присвячені інноваціям.

Biohacking Conference Kyiv 2020 відбудеться 11 листопада в конференц-холі "Оазис" у Києві.

Приєднуйтеся до івенту, щоб вивчити методики, які допомагають поліпшити здоров’я, і навчитися виявляти неефективні способи модернізації організму.

Програма та реєстрація – на kyiv.biohacking.events .