В честь Пасхи: Jeep показал сразу семь эффектных внедорожников

Каждую весну компания Jeep проводит в США традиционное Пасхальное сафари, на котором представляет сразу несколько внедорожных шоу-каров на базе своих серийных моделей. В этом году для энтузиастов приготовлено семь эффектных вездеходов в стиле ретро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Самый эффектный называется Jeep Convoy. Он построен на базе пикапа Gladiator, но масштабные доработки заметно изменили привычный облик авто. В первую очередь проведена полная замена передней части кузова, и теперь Convoy напоминает классический Jeep Gladiator родом из 1960-х годов. Крыша, двери и окна удалены, установлены брезентовые тент и шторки.

Остатки кузова окрашены в белый матовый цвет. В салоне установлены сиденья без подголовников, а внедорожный потенциал подчеркнут наличием мощной лебедки и 17-дюймовых колес с шинами BFGoodrich Krawler внешним диаметром 40 дюймов.

Jeep Gladiator High Top Honcho переработан не так масштабно. Кузов остался стандартным, он окрашен в строгий бордовый цвет и украшен графикой в стиле восьмидесятых годов. Белые стальные колеса обуты в шины BFGoodrich All-Terrain T/A. Грузовой отсек получил дугу безопасности, также на авто установлены силовой передний бампер с лебедкой, дополнительные пороги, пневмоподвеска и мосты Dana 60.

Ретротему восьмидесятых эксплуатирует и пикап Jeep J6 Honcho с белым кузовом и яркой графикой. За кабиной установлена силовая дуга с дополнительными прожекторами и креплением запасного колеса. Другим атрибутом ретростиля стали 17-дюймовые колеса бронзового цвета, обутые в шины BFGoodrich KM3 внешним диаметром 37 дюймов. Кроме того, у стиляги есть стальные расширители крыльев и лебедка.

Шоу-кар Jeep Bug Out 4xe создан на базе гибридного внедорожника Jeep Wrangler 4xe и совсем по другому рецепту. Он превращен в двухдверный пикап и стал на 305 мм длиннее донора. Вездеход имеет оригинальную приподнятую крышу и набор спальных принадлежностей, ведь по задумке он может служить кемпером в труднодоступных местах.

Название гибридного шоу-кара Jeep Wrangler 4xe Blueprint говорит само за себя, ведь яркие синие элементы (их более 35 штук) на темном кузове напоминают чертежи. Клиренс у авто увеличен на 51 мм, колеса с внедорожными шинами имеют диаметр 17 дюймов. Большинство перечисленного оборудования доступно в каталоге Mopar, то есть его смогут купить рядовые владельцы Wrangler.

В основе шоу-кара Jeep Wrangler 4xe Rubicon Sunchaser тоже лежит плагин-гибрид. Сам вездеход подается как идеальный экспедиционный транспорт. Для этого он имеет полноценный закрытый кузов, дополнительные кофры на бортах, экспедиционный багажник и "люстру" на крыше. Силовые бамперы, пороги, подвеска и колеса взяты из каталога Mopar.

Наконец, самым ярким и забавным шоу-каром стал малыш Jeep Rewind, чей фиолетовый кузов цвета Grimace декорирован яркой графикой в стиле 90-х годов. Подобный узор использован в отделке салона и сидений, которые хорошо видны даже снаружи благодаря отсутствию дверей и крыши. А чтобы еще больше усилить ностальгию, на центральной консоли расположены антикварный автомобильный телефон и яркий CD-плеер. Венчают образ золотистые акценты на передней облицовке и 17-дюймовых колесах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.