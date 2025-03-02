Чешская Республика впервые в истории стала страной, волонтеры которой организовали сбор средств для покупки военного вертолета для Украины. Этот шаг стал значительным актом поддержки в борьбе украинского народа против агрессии России. Сбор средств на закупку вертолета Black Hawk для украинской армии начался в ноябре 2023 года.

"Мы это сделали! Чехи отправляют в Украину вертолет Black Hawk. Нам удалось получить более дешевую и новую машину, которая нужна Украине. Закончим начатое вместе и отправим Честмира воевать против темной Империи", - заявили волонтеры, которые организовали инициативу.

Собранные средства позволили не только купить необходимый вертолет, но и оплатить транспортировку Black Hawk UH-60 в Украину.

Сбор средств

Инициативу "Darek pro Putina" ("Подарок для Путина") возглавили чешские волонтеры, которые сообщили о старте сбора средств на покупку американского вертолета Black Hawk еще в ноябре 2023 года.

Волонтеры отметили, что этот вертолет является важным элементом для борьбы Украины с российскими войсками, и благодаря этим средствам они смогли приобрести новейшую, более дешевую модель вертолета, которая уже в ближайшее время поможет в украинских боевых действиях.

"Мы хотели бы купить этот вертолет и отправить его в Украину, чтобы помочь бороться с русскими", - отметили участники кампании.