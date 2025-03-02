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Чешские волонтеры собрали средства на вертолет Black Hawk для украинской армии

Фото: Чехия отправляет в Украину вертолет Black Hawk (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Чехия стала первой страной, которая собрала средства на вертолет для Украины. Black Hawk отправляется на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу X (Twitter) "Darek pro Putina" ("Подарок для Путина").

Чешская Республика впервые в истории стала страной, волонтеры которой организовали сбор средств для покупки военного вертолета для Украины. Этот шаг стал значительным актом поддержки в борьбе украинского народа против агрессии России. Сбор средств на закупку вертолета Black Hawk для украинской армии начался в ноябре 2023 года.

"Мы это сделали! Чехи отправляют в Украину вертолет Black Hawk. Нам удалось получить более дешевую и новую машину, которая нужна Украине. Закончим начатое вместе и отправим Честмира воевать против темной Империи", - заявили волонтеры, которые организовали инициативу.

Собранные средства позволили не только купить необходимый вертолет, но и оплатить транспортировку Black Hawk UH-60 в Украину.

Сбор средств

Инициативу "Darek pro Putina" ("Подарок для Путина") возглавили чешские волонтеры, которые сообщили о старте сбора средств на покупку американского вертолета Black Hawk еще в ноябре 2023 года.

Волонтеры отметили, что этот вертолет является важным элементом для борьбы Украины с российскими войсками, и благодаря этим средствам они смогли приобрести новейшую, более дешевую модель вертолета, которая уже в ближайшее время поможет в украинских боевых действиях.

"Мы хотели бы купить этот вертолет и отправить его в Украину, чтобы помочь бороться с русскими", - отметили участники кампании.

 

О вертолете Black Hawk

Sikorsky UH-60 Black Hawk - это американский двухмоторный многоцелевой вертолет, который заменил устаревшую модель Bell UH-1 Huey. Он был принят на вооружение Армии США в 1979 году и получил широкую известность благодаря своим боевым и транспортным возможностям. Вертолет известен своей высокой маневренностью, надежностью и способностью работать в сложных условиях, что делает его идеальным для выполнения военных миссий.

К середине 1990-х годов было построено более 2600 вертолетов этого типа, и они до сих пор используются во многих странах мира. Последняя модификация UH-60M является самой современной и включает в себя возможность оснащения противотанковыми ракетами AGM-114 Hellfire, а также пулеметами и 30-мм пушками для различных боевых задач.

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