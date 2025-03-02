Чешские волонтеры собрали средства на вертолет Black Hawk для украинской армии

Чехия стала первой страной, которая собрала средства на вертолет для Украины. Black Hawk отправляется на фронт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу X (Twitter) "Darek pro Putina" ("Подарок для Путина").
Чешская Республика впервые в истории стала страной, волонтеры которой организовали сбор средств для покупки военного вертолета для Украины. Этот шаг стал значительным актом поддержки в борьбе украинского народа против агрессии России. Сбор средств на закупку вертолета Black Hawk для украинской армии начался в ноябре 2023 года.
"Мы это сделали! Чехи отправляют в Украину вертолет Black Hawk. Нам удалось получить более дешевую и новую машину, которая нужна Украине. Закончим начатое вместе и отправим Честмира воевать против темной Империи", - заявили волонтеры, которые организовали инициативу.
Собранные средства позволили не только купить необходимый вертолет, но и оплатить транспортировку Black Hawk UH-60 в Украину.
Инициативу "Darek pro Putina" ("Подарок для Путина") возглавили чешские волонтеры, которые сообщили о старте сбора средств на покупку американского вертолета Black Hawk еще в ноябре 2023 года.
Волонтеры отметили, что этот вертолет является важным элементом для борьбы Украины с российскими войсками, и благодаря этим средствам они смогли приобрести новейшую, более дешевую модель вертолета, которая уже в ближайшее время поможет в украинских боевых действиях.
"Мы хотели бы купить этот вертолет и отправить его в Украину, чтобы помочь бороться с русскими", - отметили участники кампании.
Sikorsky UH-60 Black Hawk - это американский двухмоторный многоцелевой вертолет, который заменил устаревшую модель Bell UH-1 Huey. Он был принят на вооружение Армии США в 1979 году и получил широкую известность благодаря своим боевым и транспортным возможностям. Вертолет известен своей высокой маневренностью, надежностью и способностью работать в сложных условиях, что делает его идеальным для выполнения военных миссий.
К середине 1990-х годов было построено более 2600 вертолетов этого типа, и они до сих пор используются во многих странах мира. Последняя модификация UH-60M является самой современной и включает в себя возможность оснащения противотанковыми ракетами AGM-114 Hellfire, а также пулеметами и 30-мм пушками для различных боевых задач.