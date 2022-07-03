Чеський президент виступив за постачання зброї та навчання ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny .

Зазначимо, до повномасштабного вторгнення Росії Земан був скептично налаштований щодо допомоги Україні, проте все змінилося після 24 лютого 2022 року.

"Так що так, я б погодився на поставку зброї, а також на навчання українських солдатів. Якби не було російської агресії в Україні, я б на це не погодився", - зазначив він.

На його думку, війна в Україні буде довгою і виснажливою.

"У такому випадку природним наслідком буде, на жаль, збільшення втрат з обох сторін", - додав Земан.