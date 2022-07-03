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Чеський президент виступив за постачання зброї та навчання ЗСУ

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Прага, Неділя 03 липня 2022 16:49
Чеський президент виступив за постачання зброї та навчання ЗСУ Фото: президент Чехії Мілош Земан (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Президент Чехії Мілош Земан виступив за постачання зброї та навчання військовослужбовців Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny.

Зазначимо, до повномасштабного вторгнення Росії Земан був скептично налаштований щодо допомоги Україні, проте все змінилося після 24 лютого 2022 року.

"Так що так, я б погодився на поставку зброї, а також на навчання українських солдатів. Якби не було російської агресії в Україні, я б на це не погодився", - зазначив він.

На його думку, війна в Україні буде довгою і виснажливою.

"У такому випадку природним наслідком буде, на жаль, збільшення втрат з обох сторін", - додав Земан.

Нагадаємо, раніше в Чехії анонсували до 30 млн доларів військової допомоги для України.

А напередодні міністр оборони Яна Чернохова приїжджала в Україну обговорити подальшу військову допомогу.

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