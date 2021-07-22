Чеська газова Асоціація стала партнером R&D проектів РГК

Партнерство РГК і Чеської газової асоціації спрямоване на адаптацію газових мереж до нових видів енергії – водню і біометану. Відзначається, що співпраця дозволить підготувати газову інфраструктуру до змін в енергетиці і технологіях в рамках European Green Deal та інтеграції з європейськими ринками.

"Для України важливо стати частиною European Green Deal. Європейське Енергетичне співтовариство дало одну з найвищих оцінок потенціалу водневої енергетики України. Для його реалізації необхідна надійна і безпечна енергетична інфраструктура, готова до роботи з синтетичними газами. Тому РГК інвестує в розробку редизайну газових мереж України - вони повинні стати ефективними і екологічними. Створено п'ять спеціальних полігонів, де разом з науковим консорціумом ми розвиваємо свій водневий і біометановий проекти. Співпраця з чеськими колегами на цьому напрямку розширить можливості з технічної підготовки редизайну газових систем за європейськими стандартами, а також взаємної інтеграції для розвитку чистої енергетики", - сказав Олег Никоноров, директор РГК.

У Чеській газовій асоціації дали високу оцінку успішному розвитку R&D програм РГК-водневого і біометанового проектів. П'ять діючих дослідницьких полігонів і авторитетний Консорціум наукових партнерів забезпечує перспективи на цьому напрямку.

"Нам необхідно знати який вплив процес закачування водню надасть на роботу лічильників, клапанів і компресорів, а також на самі трубопроводи, на можливе водневе окрихчення. Ретельне тестування дозволить встановити загальноєвропейські стандарти безпечної та надійної експлуатації. Це виключить появу часткових рішень і усуне можливі обмеження на транскордонну торгівлю газом", - сказав Мартін Слабий, голова Ради Чеської газової асоціації. За його словами, Чехія може запропонувати практичний досвід щодо закачування біометану в газову інфраструктуру, включаючи законодавчу базу, а Україна має великий потенціал для великомасштабного виробництва як біометану, так і "зеленого" водню з використанням відновлюваної енергетики.

Спільна робота РГК і ČPS дозволить підвищити якість підготовки нових технічних правил, а також розробку проектів редизайну газових мереж.

"Наше партнерство передбачає обмін усіма даними про використання синтетичних газів в газовій інфраструктурі і підготовку необхідних у зв'язку з цим технічних правил для галузі. Робота в тандемемі. Це дозволить заощадити цінний час і фінансові ресурси", - повідомила Ленка Ковачовська, виконавчий директор Чеської газової асоціації.

Раніше Секретаріат Енергетичного Співтовариства оцінив R&D проект РГК з водню як найбільший з необхідних для переходу України до водневої енергетики.

Чеська газова Асоціація (ČPS) - незалежна асоціація компаній і фахівців, що працюють в газовій промисловості і суміжних областях. Створена в 1992 році, ČPS є продовжувачем діяльності Чехословацької асоціації газу і води, заснованої в 1919 році, яка в 1931 році стала співзасновником Міжнародного газового Союзу.