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На красной ветке киевского метро ограничено движение поездов

Фото: на красной ветке киевского метро ограничено движение поездов (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

На красной ветке киевского метро ограничено движение поездов. Станции "Арсенальная" и "Крещатик" работают в режиме укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Поезда метро курсируют по красной линии от станции "Академгородок" до станции "Театральная". Станции метро "Арсенальная" и "Крещатик" работают только в режиме укрытия.

Напоминаем также, что во время воздушной тревоги метро не курсирует по наземным участкам.

Напомним, сегодня вечером, 14 марта, в Украине в пятый раз объявили масштабную воздушную тревогу.

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