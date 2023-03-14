На красной ветке киевского метро ограничено движение поездов. Станции "Арсенальная" и "Крещатик" работают в режиме укрытия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Поезда метро курсируют по красной линии от станции "Академгородок" до станции "Театральная". Станции метро "Арсенальная" и "Крещатик" работают только в режиме укрытия.
Напоминаем также, что во время воздушной тревоги метро не курсирует по наземным участкам.
Напомним, сегодня вечером, 14 марта, в Украине в пятый раз объявили масштабную воздушную тревогу.
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