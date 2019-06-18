Червоненко буде балотуватися в парламент від Одеси

Екс-міністр транспорту Євген Червоненко має намір балотуватися у Верховну раду по одеському 134 одномандатному окрузі як самовисуванець. Про це він розповів в ефірі 7 телеканалу.

"Коли я побачив так звані нові особи, які хочуть в парламент, я прийняв для себе рішення повернутися в політику. Мене запрошували у партії багато, але я не ліз ні в які списки. Я йду самовисуванцем від Одеси, тому що мене двічі хотіли призначити головою Одеської ОДА. Один з указів навіть був підписаний. Третій — це конкурс, який був сфальсифікований. Я хочу змінювати цю країну і почну я з Одеси", — зазначив екс-міністр.

Модель розвитку української держави не повинна залежати від західного, східного або американського курсу. Україна повинна розвиватися самостійно і бути незалежно сильною державою, додав Червоненко.

Нагадаємо, 20 травня президент України Володимир Зеленський розпустив Верховну раду. Позачергові парламентські вибори відбудуться 21 липня 2019 року.