"Красная ртуть". В ГУР развенчали очередную байку российских спецслужб

В ГУР развенчали очередную байку российских спецслужб относительно так называемой "красной ртути", которую якобы обнаружили в продаже на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР Минобороны Украины.

"Российские спецслужбы предлагают на так называемом сирийском "черном рынке оружия" еще один мистический черный ящик с двумя капсулами, в которых якобы содержатся опасные "химикаты". На одной из капсул размещена надпись: "PU.9424 U", на второй - "HG25 P307 9,99 U92", - отметили в ГУР.

По словам представителей управления разведки, россияне таким образом реанимируют старую советскую байку о так называемой "красной ртути" - веществе, которого не существует в природе.

Что известно о "красной ртути"

"Красная ртуть" - это выдумка советских спецслужб, которую использовали для масштабной кампании по дезинформации на Ближнем Востоке в 80-90 годах ХХ века.

Созданная в Москве и направленная против иностранных разведок, легенда о "красной ртути" утверждала, что якобы эта модификация химического элемента может стать материалом для изготовления "страшной" бомбы.

Россияне убеждают, якобы привезенный ими контейнер приобрели у "коррумпированных чиновников Министерства обороны Украины" для "немедленной продажи".

Что идет в комплекте с "красной ртутью"

Также в комплекте с фейковыми "элементами" для изготовления "ядерной бомбы" россияне в Сирии предлагают десять капсул с якобы "неизвестными токсичными газами". На самом деле это реагенты для старого прибора химической разведки, который агенты РФ уже пытались продать в рамках информационной операции против Украины.

"Российские спецслужбы действуют по лекалам своих предшественников из ХХ века. РФ пытается дискредитировать Украину, дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Сирии. Украина принимает все меры, в том числе и через линию военной разведки, чтобы разрушить эти очередные гибридные планы России", - отметил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.