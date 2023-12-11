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"Червона калина" от ТД АВ - первая настойка с натуральным вкусом красной калины

Понедельник 11 декабря 2023 09:42 promo
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"Червона калина" от ТД АВ - первая настойка с натуральным вкусом красной калины Фото: "Червона калина" - первая настойка с натуральным вкусом красной калины (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Торговый дом АВ презентовал "Червону калина" - первую в Украине настойку с натуральным вкусом красной калины.

Об этом говорится в сообщении компании.

Калина - настоящая украинская традиционная ягода, которая издавна считалась символом любви, счастья, красоты и уважения. Целую осень и зиму пылают рубиновым ожерельем на калине алые плоды.

Калина символизирует несгибаемость духа в борьбе за независимость родного края, благородный порыв бороться за свободу и человеческое достоинство. Плоды калины стали символом мужества людей, отдавших свою жизнь в борьбе за Украину.

Также калина - символ родной земли, родительского края, дома, входящего в наше сознание из маминой колыбельной. Это тот символ, что и память человеческую хранит, напоминая о милых краях, и символ бессмертия, неотделимый от жизни.

"Калина - это наша Украина. Она олицетворяет тот самый милый сердцу уголок земли, где мы родились. Без образа калины нельзя представить себе песенного народного творчества. Не счесть красочных и благозвучных песен об этой ягоде, самая известная из них - "Ой в лугу красная калина", - говорится в сообщении.

Изысканный напиток с гармоничным, едва терпким вкусом и приятным ароматом калины может быть как самостоятельным напитком, так и коктейльной базой. Напиток имеет крепость 37,5%.

Рецепт коктейля:

  • 60 мл водки с калиной
  • 30 мл свежего лимонного сока
  • 30 мл сахарного сиропа
  • 60 мл газировки
  • несколько кусочков льда и ломтики лимона для украшения

Питье настойки "Красная Калина" может стать настоящим ритуалом, который понравится каждому мужчине, исполненному национальной гордости и любви к украинской культуре.

Перед любимым блюдом пара рюмок "Красной калины" настроят ваше настроение именно так, как надо. Продолжать можно практически с любыми блюдами украинской и европейской кухни, в этом и главная уникальность этой водки.

"Подобные водки-символы, как Украинка, есть в разных странах, например: у финнов - водка Финляндия, у датчан - Danzka. Именно поэтому мы ставили своей целью создание колоритного и качественного продукта, который будет ассоциироваться с нашим государством и формировать образ, широко известен как для потребителей Украины, так и во всем мире. Украинка Червона Калина еще один шаг для популяризации Украинской водки в мире", - Феликс Черток, совладелец Торгового дома "АВ".

&quot;Червона калина&quot; от ТД АВ - первая настойка с натуральным вкусом красной калины

Эксклюзивным дистрибьютором водки Украинка, на территории Украины является Торговый дом АВ – он является сильным и опытным дистрибьютором алкогольных брендов высокого качества в Украине, с проверенной временем репутацией, выполняя свои обязанности даже в условиях войны.

Богатый и уникальный опыт работы на алкогольном рынке с убедительными цифровыми показателями продаж известных, популярных у потребителей украинских брендов Villa UA, ADJARI, HELSINKI делает компанию одной из самых мощных в отрасли.

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