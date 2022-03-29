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"Чорний перелік зруйнованих міст": Зеленський заявив, що війна в Україні гірша за Другу світову

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Київ, Вівторок 29 березня 2022 14:00
"Чорний перелік зруйнованих міст": Зеленський заявив, що війна в Україні гірша за Другу світову Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський оцінив масштаб бойових дій і руйнувань після агресії РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

Глава держави зізнався, що загальну кількість використаних російськими військами засобів ураження неможливо порахувати. Усі вони були спрямовані проти українців на своїй рідній землі.

"Можна сказати, що інтенсивність і жорстокість бойових дій, які ведуться проти нас вийшли на рівень навіть вищий, ніж це було під час Другої світової війни – найбільш руйнівної війни Європи. Місяць бойових дій, а у нас вже не одне, не два, а цілий чорний перелік міст, які зруйновані вщент російськими бомбардуваннями", – заявив Зеленський.

До слова, український президент поділився свіжими даними щодо постраждалих від удару по Миколаївській ОДА.

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