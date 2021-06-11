Олексій Чернишов: Рада зареєструвала законопроекти, необхідні для реформи у сфері містобудування

"Ще одна перемога на шляху реформування містобудівної сфери. Верховна рада зареєструвала відповідні законопроекти - №5655 та №5656. Документи передбачають повну діджиталізацію усіх процесів у будівництві, а також посилення контролю та функцій органів місцевого самоврядування. Під законопроєктами підписалися 147 та 145 народних депутатів, відповідно, це майже рекордна кількість парламентарів, які виявили бажання та стали співавторами цієї реформи. Сподіваємось на підтримку цих законопроектів з боку народних депутатів й у залі Верховної ради вже найближчим часом", - підкреслив Олексій Чернишов.

Зазначимо, йдеться про проекти законів "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" (реєстр. № 5655) та "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів за державну реєстрацію у сфері містобудівної діяльності" (реєстр. № 5656).

Міністр Олексій Чернишов наголосив, що після ухвалення законопроекту №5655 відбудеться низка важливих змін, зокрема, завдяки розширенню можливостей Єдиної державної електронної системи у сфері будівництві буде мінімізовано паперовий документообіг.

Також спроститься реєстрація прав на виконання підготовчих і будівельних робіт, буде переглянута система містобудівного контролю. Водночас відбудеться розмежування повноважень органів державної влади, органів місцевого самоврядування та юридичних осіб.

"Робоча група профільного комітету ВРУ з доопрацювання законопроєкту щодо реформування сфери містобудівної діяльності завершила свою роботу у стислі строки, адже всі учасники цього процесу розуміли його нагальну необхідність", - додала заступник міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська.

Нагадаємо, раніше міністр Олексій Чернишов презентував концепцію законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування державного регулювання у сфері містобудування".

Координаційна рада з вирішення проблемних питань у сфері містобудування погодила концепцію законопроекту та прийняла рішення рекомендувати комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування створити робочу групу для його доопрацювання з метою подальшого внесення на розгляд Верховної ради .

Відповідну робочу групу очолила народна депутатка, заступниця голови комітету ВР Олена Шуляк. До робочої групи також увійшли заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська, народні депутати - члени комітету, представники Мінрегіону, Мінцифри та Мін’юсту.