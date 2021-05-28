Чернишов перевірив хід реконструкції Одеського академічного музично-драматичного театру

"Одеський український театр - це один з культурних "магнітів" півдня нашої країни. Історично-важливою є і будівля, у якій розміщується театр, адже це - пам'ятка культурної спадщини України, що була побудована на початку XX століття. Дуже важливо, аби реконструкція театру була завершена до святкування 30-річчя Незалежності України, як це і заплановано. Культурні об'єкти - важливий напрям програми президента "Велике будівництво" у 2021 році", - підкреслив міністр Олексій Чернишов.

На об’єкті передбачені реставрація і відновлення архітектурного і ліпного декору; ремонтно-реставраційні штукатурні роботи на фасадах; реставрація цоколя; фінішна шпаклівка і фарбування поверхонь; заміна віконних заповнень та зовнішніх вхідних дверей.

Також Олексій Чернишов відвідав ще Одеську обласну школу вищої спортивної майстерності "Олімпієць", яку відновлюють у межах "Великого будівництва".

"У цьому місці завжди виховували чемпіонів України та світу, але, на жаль, десятки років спортивну базу капітально не ремонтували і вона перебувала у жахливому стані. Нарешті об'єкт ремонтують. На "Олімпійці" мають бути створені сучасні умови для підготовки спортсменів, зокрема, й для національних збірних команд України", - наголосив міністр.

Проектом передбачається створення багатофункціонального спортивного комплексу. Заплановано виконати заміну покрівлі, вікон; ремонт зовнішніх та внутрішніх мереж тощо. Окрім того, передбачені норми безбар’єрності, аби заклад був доступним для маломобільних груп населення.

Драматичний театр ім. Василька було зведено на початку минулого століття. У 1903 році в будівлі відкрили приватний театр для російської драматичної трупи на кошти антрепренера Одеського міського театру Олександра Іліодоровича Сибірякова.