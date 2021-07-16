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Чернишов: парламент ратифікував угоду з ЄІБ щодо кредиту у 300 млн євро

Автор: Наталія Гурковська

Верховна рада ратифікувала Угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), за якою держава отримає кредит у розмірі 300 млн євро на реалізацію проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні". Відповідний законопроєкт 13 липня підтримали 335 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова.

"Проект розширить можливості органів місцевого самоврядування з проведення комплексної термомодернізації. Це допоможе скоротити енергоспоживання у близько тисячі громадських будівель, зокрема, дитячих садках, лікарнях та школах. Проєкт здебільшого розраховано на територіальні громади, а також малі та середні міста з населенням від 20 до 250 тисяч. Це надважливо", - зазначив Олексій Чернишов.

Відбір учасників розпочнеться наприкінці 2021 - початку 2022 років. Вже навесні міста та громади зможуть активно долучитись до його реалізації. Зокрема, угодою передбачено:

період погашення кредиту – 20 років;
ставку до 2% річних;
пільговий період – перші 5 років, протягом якого відсотки не нараховуватимуться.

"Цей проєкт - один із важливих інструментів державної підтримки органів місцевого самоврядування, який повністю відповідає національній політиці та чинній енергетичній стратегії України", - наголосив Олексій Чернишов.

Нагадаємо, 6 жовтня 2020 року Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Міністерство розвитку громад та територій України підписали угоду про залучення кредиту у розмірі 300 млн євро для покращення енергоефективності задля надання Україні допомоги у подоланні економічних наслідків COVID-19 шляхом стимулювання швидшого економічного та соціального зростання після пандемії.

Нагадаємо, раніше міністр Олексій Чернишов зазначив, що Мінрегіон підписав нові угоди з Європейським інвестиційним банком та багатостороннім донорським фондом E5P для подальшої реалізації проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні".

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