Чернишов назвав стратегічні напрями розвитку Фонду енергоефективності на наступні роки

Досягнення та ключові стратегічні напрями розвитку презентували у Фонді енергоефективності під час зустрічі з міністром розвитку громад та територій Олексієм Чернишовим. Зокрема, у планах Фонду - спрощення процедур оцінювання заявок, розробка нових пакетів заходів та розширення переліку учасників програми "Енергодім" тощо.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра у Facebook.

"Фонд енергоефективності - серед ключових інструментів на шляху досягнення нашою країною енергетичної незалежності. Ця мета залишається однією з пріоритетних для Уряду, й ми зацікавлені, щоб якомога більше сімей скористалися можливостями, які надає держава та наші європейські партнери. Задля цього статутний капітал Фонду було істотно збільшено. Динаміка зростання кількості проєктів у межах програми "Енергодім" є помітною, але ми маємо рухатися далі й нарощувати темпи", - наголосив Олексій Чернишов.

Зазначимо, станом на сьогодні учасниками програми "Енергодім" стали вже понад 80,5 тис. сімей. Загальна кількість проєктів, що знаходяться у процесі реалізації, - понад 700. За попередніми оцінками, це дасть змогу зекономити співвласникам модернізованих будинків майже 550 млн грн та значно скоротити викиди CO2.

"Цього року ми плануємо розширити коло бенефіціарів, щоб якомога більше українців змогли модернізувати свої оселі. Для цього також будемо спрощувати процедуру оформлення заявок, щоб полегшити реалізацію проєктів. Основне наше завдання - допомогти майбутнім учасникам програми "Енергодім" пройти всі етапи та здійснити термомодернізацію будинку", - зазначив виконуючий обов’язки директора Фонду енергоефективності Єгор Фаренюк.