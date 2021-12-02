Чернишов: уряд підтримав законопроект щодо впровадження ВІМ-технологій у будівництві

Це - один з кроків комплексної реформи сфери містобудування.

"Застосування BIM-технологій у будівництві дозволить відійти від застарілих, забюрократизованих виробничих процесів та дублювання робіт. Це - метод управління всім життєвим циклом об’єкта на основі його цифрових, фізичних та функціональних характеристик. У результаті ми отримаємо вищу якість контролю робіт на всіх етапах, зниження вартості будівництва та підвищення його безпечності", - зазначив Олексій Чернишов.

Очільник Мінрегіону також наголосив, що застосування BIM-технологій - один із інструментів комплексної цифрової трансформації всієї будівельної галузі.

Зазначимо, розроблений Мінрегіоном законопроект покликаний внести зміни до законів України "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про архітектурну діяльність", "Про публічні закупівлі" та "Про будівельні норми". Зокрема, щодо: