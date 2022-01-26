Чернишов: Фонд енергоефективності збільшить компенсації для учасників програми "Енергодім" у 2022 році

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова під час відкриття Восьмої Координаційної ради донорів "Фонду енергоефективності".

"Україна крокує до енергетичної незалежності. Програмою Фонду енергоефективності реалізуються передові проекти з комплексної термомодернізації житлових будинків. Це скорочує обсяги споживання енергії на 40%, 50%, 60%. Станом на 21 січня Фонд отримав 880 заявок від ОСББ на участь у програмі "Енергодім", загальна вартість проєктів перевищує 7,3 млрд грн, грантів - 4,5 млрд грн. Понад 80 тис. сімей стали учасниками Програми та понад 200 будинків модернізовані частково або повністю. Наразі збільшується підтримка заявників. І ми працюємо над тим, аби і кількість проєктів відповідно зростала, адже необхідні ресурси для їхньої реалізації є. Дякую нашим європейським партнерам за постійну підтримку", - зазначив міністр Олексій Чернишов.

Зокрема, під час засідання були погоджені зміни до грантової політики Фонду енергоефективності, що передбачають додатковий грант у розмірі 10% від вартості робіт, матеріалів та обладнання для учасників програми "Енергодім" - для заявників, що подадуть заявки до Фонду до 30 вересня 2022 року (або до досягнення 1,2 тис. заявок до Фонду). Така опція стане доступною, коли статутний капітал Фонду буде збільшений відповідною постановою Кабінету міністрів України, в сумі, що передбачена Законом України про держбюджет на 2022 рік. Мінрегіон запрошує громадян скористатись цією додатковою можливістю.

Своєю чергою, заступник генерального директора Директорату з питань добросусідства та розширення Єврокомісії Катаріна Матернова зазначила, що увага центральних та місцевих органів влади України до енергоефективності демонструє ключові пріоритети держави. Вона висловила сподівання щодо подальшої плідної співпраці у сфері енергоефективності.