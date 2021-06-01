Чернишов: закон про основи регіональної політики створює трирівневу систему стратегічного планування 

Чернишов: закон про основи регіональної державної політики створює трирівневу систему стратегічного планування

"Цей документ розроблено на вимогу часу. Успішна реалізація реформи децентралізації створила небувалі раніше фінансові та управлінські можливості для місцевих органів влади. Проєктом Закону передбачено комплексне удосконалення механізмів реалізації державної регіональної політики. Дякую народним депутатам за підтримку документу", - заявив міністр Олексій Чернишов.

Як зазначається на сайті Мінрегіону, на засіданні парламенту документ представив заступник міністра розвитку громад та територій України Іван Лукеря.

"Нова система адміністративно-територіального устрою є дуже важливою для формування та реалізації оновленої державної регіональної політики, яка на сьогодні є одним із пріоритетів на порядку денному. Це надзвичайно важливий законопроєкт в контексті децентралізаційної реформи", - заявив Іван Лукеря.

Як відомо, проект закону впроваджує трирівневу систему стратегічного планування: держава - регіон - громада. У результаті введення в дію даного документу, всі 1469 територіальні громади матимуть затверджені стратегії розвитку.

Водночас законопроектом пропонується створити єдину геоінформаційну систему (ГІС) моніторингу розвитку кожної громади й кожного регіону.

Окрім того, законопроектом пропонується удосконалити фінансове забезпечення державної регіональної політики.

Також документ посилює роль Агенцій регіонального розвитку. Передбачено, що Агенції стають важливими суб’єктами регіональної політики, зможуть надавати платні послуги, а у заснуванні Агенцій матимуть можливість брати участь територіальні громади.

Крім того, відповідно до проекту вводиться новий напрям державної регіональної політики - визначення та ідентифікація окремих типів територій у регіонах, що потребують особливої уваги з боку держави, реалізацію у них необхідних програм та проектів регіонального розвитку, встановлення спеціальних механізмів їх державної підтримки.