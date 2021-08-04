"Чернівцітеплокомуненерго" заборгувало "Чернівцігазу" понад 35 млн гривень

Найбільший виробник тепла для потреб населення в Чернівецькій області МКП "Чернівцітеплокомуненерго" продовжує нарощувати заборгованість за послуги розподілу природного газу перед АТ "Чернівцігаз" зросла. Така тенденція порушує фінансову стабільність роботи газорозподільного підприємства та стан розрахунків між учасниками ринку.

"У 2021 році МКП "Чернівцітеплокомуненерго" значно збільшило заборгованість за розподіл газу перед АТ "Чернівцігаз". Якщо на початок серпня 2020 року сума боргів складала 11,1 млн гривень, то в поточному році вона досягла суми в 35,4 млн гривень. Протягом липня 2021 року при місячному нарахуванні 6,4 млн гривень, було сплачено лише 1,4 млн гривень, тобто лише за місяць МКП "Чернівцітеплокомуненерго" збільшило свій борг ще на 5 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що незадовільний стан розрахунків теплопостачального підприємства негативно впливає на роботу АТ "Чернівцігаз" та проведення планових робіт з модернізації газових мереж. Адже саме влітку здійснюється більша частина робіт із встановлення нового газового обладнання, заміни ділянок газопроводів. Ці заходи спрямовані на забезпечення стабільного газопостачання впродовж опалювального сезону.

"Станом на сьогодні заборгованість "Чернівцітеплокомуненерго" перед "Чернівцігаз" з послуги розподілу природного газу становить 35,4 млн гривень, окрім цього, не сплаченою залишається заборгованість по судовому рішенню від листопада 2020 року – ще 529 тисяч гривень. Орієнтовний прогноз заборгованості із штрафними санкціями та судовими зборами на початок опалювального сезону складе 64 млн гривень, що своєю чергою унеможливить підключення об’єктів комунального підприємства до системи газопостачання та призведе до загострення ситуації в міста Чернівці", - коментує комерційний директор АТ "Чернівцігаз" Дмитро Голубченко.

За словами прес-служби, так само через системні неплатежі з боку виробника тепла для потреб населення газорозподільна компанія може відчувати проблеми з виплатою заробітних плат працівникам, які зараз активно залучені в проектах редизайну та модернізації газових мереж, що належать державі.

"Загалом 30% доходів АТ "Чернівцігаз" отримує саме за послуги розподілу газу, надані теплопостачальному підприємству. Тому зменшення рівня розрахунків з боку "Чернівцітеплокомуненерго" негативно позначаються не лише на фінансовому стані газорозподільного підприємства, а й на співпраці з контрагентами. Зокрема, на взаєморозрахунках з ТОВ "Оператор ГТС України", - йдеться у повідомленні.