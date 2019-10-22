В "Чернівцігазі" розповіли, на що направлять кошти з нового тарифу

Надходження від нового тарифу АТ "Чернівцігаз" спрямує на підтримку поточної роботи мереж, екстрений ремонт газопроводів, модернізацію газорозподільної системи, роботу аварійно-диспетчерської служби, встановлення, заміну, повірку лічильників, сервіси для клієнтів та податки. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"В жовтні НКРЕКП затвердила новий підхід оплати послуг доставки газу для споживачів та розглянула проект нового тарифу на розподіл. Вартість послуг з доставки газу буде залежати від обсягу використаного споживачем за попередній рік. Вона сплачуватиметься рівними частинами впродовж року", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, після затвердження нового тарифу АТ "Чернівцігаз", середній платіж за доставку газу для мешканців Чернівецької області складатиме близько 105 гривень на місяць. Вартість послуги залежить від обсягу газу, спожитого за попередній рік. Вона сплачуватиметься рівними частинами впродовж року. Такі платежі будуть прогнозованими, а витрати споживачів газу стануть рівномірними.

У прес-службі зазначили, що рівномірні надходження дозволять газорозподільним компаніям отримати впродовж року ресурс, необхідний для обслуговування та модернізації мереж.

"Для буковинців перегляд тарифу дасть довгоочікувану можливість отримати безкоштовну заміну газових лічильників. В новому тарифі на заміну приладів обліку споживачів – фізичних осіб передбачено 9,8 млн гривень на рік, із необхідних 15,8 млн гривень. В тарифі, що діє з 2016 року така стаття витрат взагалі відсутня. Тому клієнти нашої компанії вимушені оплачувати заміну лічильників газу у своєму домоволодінні самостійно", - роз’яснює голова правління АТ "Чернівцігаз" Віктор Горда.

У прес-службі наголосили, що проблема модернізації газорозподільних мереж залишиться актуальною і після затвердження нового тарифу. "В ньому передбачено замало інвестицій в обладнання та газопроводи. В проекті інвестпрограми АТ "Чернівцігаз" передбачена заміна 32 ШРП та 6,5 км газопроводів. Проте, станом на 2019 рік повністю вичерпали свій термін експлуатації 299 ГРП, ШРП та 423,183 км газопроводів. При такому фінансуванні інвестпрограми знадобиться близько 40 років, щоб замінити обладнання та газопроводи, які вже вичерпали свій строк експлуатації", - йдеться у повідомленні.

Співробітники Операторів ГРМ, за словами прес-служби, зможуть розраховувати на оплату праці на рівні середній по промисловості в регіоні. Нині середня тарифна заробітна плата в газорозподільній галузі наднизька – менше ніж 5 тис. гривень. Це спричиняє масові звільнення робітників. За 9 місяців з АТ "Чернівцігаз" звільнилося 158 осіб, що складає 15% від чисельності працівників підприємства.

Також у прес-службі зазначили, що новий тариф враховує лише 36% від заявлених необхідних поточних витрат АТ "Чернівцігаз" та покриття всіх збитків за попередні періоди.