У "Чернівцігазі" розповіли, як змінилася плата за розподіл з 1 липня

З 1 липня набув чинності другий етап перегляду тарифів на розподіл газу. Вартість послуги для жителів Чернівецької області тепер становить 1,44 гривень з ПДВ за 1 куб. м, замість анонсованого НКРЕКП раніше - 1,62 гривень.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Чернівцігаз".

"В кінці 2019 року, вперше за останні роки, НКРЕКП затвердила двоетапний перегляд тарифу на розподіл: з 1 січня та 1 липня 2020 року. Це було зроблено з метою зменшення фінансового навантаження на споживачів газу в зимовий період. Щоб спростувати маніпуляції про шалені суми в платіжках споживачів, які радо підігрівають політики, пропонуємо проаналізувати середній чек по кожній з категорій споживання природного газу в Чернівецькій області", - йдеться у повідомленні.

Домогосподарства з газовою плитою (обсяг споживання – 108 куб. м на рік)

Перший вид споживання - квартири, де газ використовується тільки для приготування їжі. Протягом першого півріччя домогосподарство щомісяця сплачувало за доставку - 27 гривень, а з 1 липня – 30,8 гривень. Різниця – 3,9 гривень в місяць.

Домогосподарства з плитою та колонкою (обсяг споживання – 275 куб. м на рік)

Другий вид споживання - квартири з плитою та колонкою (проточним водонагрівачем). Протягом першого півріччя домогосподарство щомісяця сплачувало за доставку - 23,06 гривень. З 1 липня - 24,39 гривень. Різниця - 1,33 гривень в місяць.

Домогосподарства з автономним опаленням (обсяг споживання – 1036 куб. м на рік)

Третій вид домогосподарств - домогосподарства з автономним опаленням. Якщо в першому півріччі домогосподарство щомісяця сплачувало за доставку - 108,8 гривень, то з 1 липня – 124,3 гривень. Різниця – 15,5 гривень в місяць.

"АТ "Чернівцігаз" звертається з великим проханням до споживачів вчасно розраховуватися за послуги розподілу, щоб компанія змогла виконати проведення капітальних ремонтів та заміну газопроводів до початку опалювального сезону. Адже кошти з тарифу на розподіл газу є головним джерелом функціонування газорозподільної компанії та підтримання в належному технічному стані газорозподільної системи області протяжністю 8,8 тисяч км", - йдеться у повідомленні.