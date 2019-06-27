"Чернівцігаз" уклав 13 договорыв на обслуговування внутрішньо будинкових мереж

З АТ "Чернівцігаз" на сьогодні укладено 13 договорів на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"1 травня 2019 року послуга з обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж стала ринковою. Тепер власники і балансоутримувачі можуть самостійно вибрати собі ліцензовану компанію, яка буде здійснювати обслуговування газових приладів і елементів системи газопостачання будинку", - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що з 2019 року відповідальність за стан газових мереж всередині будівель покладено на власників, ОСББ або керуючих. Це передбачено низкою законодавчих і нормативно-правових актів: Закону України "Про житлово-комунальні послуги", Наказами Міненерго №250 від 10 травня 2018 р. і №190 від 27 липня 2018 р., Правилами безпеки систем газопостачання та Кодексом газорозподільних систем.

"Визначення зон відповідальності та детальну інформацію щодо газифікованого об`єкту містить спеціальний акт, затверджений Кодексом ГРМ. Він є невід'ємною частиною Типового договору розподілу природного газу і має бути укладений з кожним споживачем – юридичною особою для багатоповерхівок, або фізичною - для приватних будинків", - поінформував головний інженер Чернівецького відділення АТ "Чернівцігаз" Сергій Козар.

На сьогодні підписано 19 817 актів балансової належності по приватних будинках, що склало 12,2% від загальної кількості. По багатоквартирних будинках підписано 284 акти, а це менше 7% та укладено 13 договорів на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж .

"Починаючи з минулого року ми неодноразово зверталися до споживачів газу, керуючим, органам місцевого самоврядування з роз'ясненнями про необхідність підписання актів договорів, як того вимагає чинне законодавство. Низький рівень укладання договорів свідчить про те, що багато балансоутримувачів намагаються уникнути відповідальності за стан мереж в будинку. І цим самим продовжують нехтувати безпекою мешканців", - розповідає директор технічний АТ "Чернівцігаз" Дмитро Кривко.

Вартість робіт з технічного обслуговування залежить від їх виду та обсягу – протяжності мереж, кількості приладів, їх типу та періоду обслуговування, і розраховується індивідуально для кожного клієнта та будинку. З типовим договором та прейскурантом цін, кожен споживач може ознайомитись в усіх Центрах обслуговування клієнтів компанії та на офіційному сайті "Чернівцігазу" cv.104.ua в підрозділі "Ваша безпека".

"Відсутність регулярного технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж призводить до погіршення їх стану. А це, в свою чергу, може привести до непередбачених аварійних ситуацій і навіть нещасних випадків. Тому вкотре інформуємо та рекомендуємо споживачам газу Чернівецької області якомога швидше врегулювати питання підписання актів балансового розмежування та укласти договорів на обслуговування з ліцензованими організаціями, щоб увійти в опалювальний сезон безпечно та безаварійно", - йдеться у повідомленні.