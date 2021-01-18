"Чернівцігаз": тарифні збитки компанії за 2020 рік склали 210,4 млн гривень

Різке зростання цін на газ, який АТ "Чернівцігаз" купує для технологічних потреб за тарифні кошти, призвело до отримання збитків за підсумками 2020 року. На початку 2021 року зростання цін на газ пришвидшилось, тому нові тарифи також не покривають всіх обґрунтованих витрат Оператора ГРМ.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"АТ "Чернівцігаз" майже 40% від отриманих тарифних коштів направляє на закупівлю обсягів газу для технологічних потреб. Впродовж другого півріччя 2020 року ціна на газ зросла на 54%. В той час як в минулорічному тарифі на розподіл його вартість була на третину нижчою. Внаслідок суттєвої різниці в ціні газу та вартістю газу, закладеною в тарифі АТ "Чернівцігаз" компанія за підсумками 2020 року отримала збитки в сумі 210,4 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, аналогічна ситуація склалася і з тарифами на розподіл встановленими на 2021 рік. У зв’язку з різким здорожчанням природного газу на ринку на початку року чинний з 1 січня 2021 року тариф на розподіл вже не покриває всіх економічно обґрунтованих витрат на придбання технологічного газу для АТ "Чернівцігаз".

"У тарифі на розподіл на 2021 рік вартість технологічного газу встановлена на рівні 5 800 гривень за тисячу куб. м. За результатами ж торгів на європейському хабі TTF вартість січневого газу вже складає 9 650 гривень за тисячу куб. м. АТ "Чернівцігаз" не змогло придбати газ на Українській енергетичній біржі. Компанія двічі, 29 та 30 грудня 2020 року, оголошувала торги з метою закупівлі технологічного газу, але так і не змогла придбати ресурс за передбачені в тарифі кошти", - йдеться у повідомленні.

У компанії також нагадали, що у тексті Меморандуму з МВФ, що підписаний президентом та прем’єр-міністром, зазначено, що тарифи на розподіл мають покривати всі витрати Операторів ГРМ.

"Наслідками невиконання Меморандуму з МВФ стануть зростання ризиків дестабілізації газопостачання споживачів області, розбалансування на рівні Операторів ГРМ та доведення підприємств галузі до дефолту вже у першому півріччі 2021 року", - йдеться у повідомленні.