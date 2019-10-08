"Чернівцігаз Збут": жителі області купили понад 1,5 млн куб. м газу по літній ціні

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

В акційній ціні не враховані послуги з доставки газу, які змінюються в залежності від регіону

Більше тисячі клієнтів "Чернівцігаз Збуту" скористалися оголошеною акцією "Твоя Енергонезалежність" і запаслися газом на зиму за літньою ціною 5,99 гривень за один кубометр. Загалом жителі Чернівецької області закупили на опалювальний період 1,5 млн куб. м газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"В середньому один клієнт, що скористався акційною пропозицією, замовив та оплатив 1,3 тис. куб. м блакитного палива. А з 15 жовтня відкривається нова можливість - клієнти зможуть в онлайн-режимі обирати період, в який їм вигідніше використовувати свій запас", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що можливість придбання газу на зиму за фіксованою акційною ціною 5 995,53 гривень за 1000 куб. м споживачі газу отримали вперше. Ця ціна була визначена оптовим продавцем природного газу НАК "Нафтогаз України", який виступає гарантом збереження запасів газу і стабільної ціни на нього. По інформації оптового постачальника, учасники акції "Твоя енергонезалежність" скоротять витрати на газ в опалювальний період до 25%.

За словами прес-служби, 1159 буковинців скористалися такою акцією від НАК "Нафтогаз України" та придбали 1548,9 тис. куб. м. При цьому 40% заявок на покупку газу оформлені онлайн за допомогою "Особистого кабінету" на сайті 104.ua, а 60% - в Центрах обслуговування клієнтів "Чернівцігазу".

"Учасники акції мають свободу вибору, як використовувати набутий запас газу в опалювальний період. Наприклад, в місяць, коли акційна ціна виявиться вище ціни ПСО, споживач буде платити за спожитий газ за ціною ПСО. При цьому обсяг акційного газу в такому місяці не використовується і переходить на наступний період. Якщо ж акційна ціна зрівняється або виявиться нижче ціни ПСО, споживач зможе вибрати вигідну для нього ціну. Покрити спожиті кубометри за рахунок акційного газу або оплатити визначений ним обсяг за ціною ПСО - вирішувати споживачеві", - йдеться у повідомленні.

В акційній ціні не враховані послуги з доставки газу, які змінюються в залежності від регіону і будуть оплачуватися додатково по щомісячних рахунків.

"При виборі розрахунку за акційною ціною споживачеві необхідно сплатити тільки послуги з його доставки (розподілу і транспортування). Вартість послуг з доставки газу, а також залишок передплаченого газу по акції "Твоя енергонезалежність" споживачі зможуть відстежувати в щомісячному рахунку за використане паливо, як онлайн в "Особистому кабінеті" на сайті 104.ua, так і при отриманні друкованого рахунку поштою. Також варто нагадати, що споживачам, які скористалися акцією, необхідно обов’язково щомісяця передавати показання лічильника газу" - пояснює директор ТОВ "Чернівцігаз Збут" Катерина Параска.

Також у прес-службі зазначили, що якщо куплений резерв газу буде використано до 1 квітня 2020 року, споживачі надалі сплачуватимуть за газ на загальних умовах. Клієнти компанії, які до 1 квітня 2020 роки не використовують передплачений газ, зможуть скористатися залишком коштів в рахунок наступних платежів або повернути гроші.