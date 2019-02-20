"Чернівцігаз Збут" поінформував 1,3 тис. боржників про припинення поставок газу

Рекордний борг за газ – 175, 6 тис. гривень

Только за январь 2019 года клиенты ООО "Черновцыгаз Сбыт" в 1,2 раза увеличили неплатежи за газ. Общая задолженность жителей региона по состоянию на 1 февраля 2019 года составила 608 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На Буковине долги свыше 5 тыс. гривен имеют 17 719 бытовых потребителей, а более 10 тыс. гривен – 6 560 клиентов. Рекордный долг за газ – 175, 6 тыс. гривен. Поэтому с начала года ООО "Черновцыгаз Сбыт" разослал 1278 письменных уведомлений клиентам-должникам о прекращении поставок газа. Больше всего предупреждений в Черновцах, Новоселицком и Сокирянском районах области. После получения уведомления в случае непогашения долга "Черновцыгаз Сбыт" прекращает поставки, инициирует отключение и взыскивает долг в судебном порядке.

"Действующее законодательство предусматривает, что если потребитель систематически не платит и копит долги, компания-поставщик природного газа должна прекратить поставки газа. В первую очередь мы направляем письменное уведомление о прекращении газоснабжения. Если же и после этого долг не погашен, инициируем отключения и взыскания долга в судебном порядке", - отметила директор ООО "Черновцыгаз Сбыт" Владимир Ляшенко.

При отключении за долги повторное подключение к системе газоснабжения возможно только после полного погашения задолженности и компенсации убытков, пов'связанных с прекращением и возобновлением газоснабжения.

"В то же время, обращаем внимание потребителей на то, что постановлением Кабинета Министров Украины приняты изменения в систему субсидирования, согласно которым потребителям прекращают начисление государственной помощи в случае неплатежей в течение двух месяцев", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что с 1 мая 2019 года вступают в силу изменения к закону Украины "О жилищно-коммунальные услуги". Нововведения предусматривают обязательные начисления пени и ее уплаты. Размер которой, согласно закону, составит 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки. Вместе с тем, пеня не может превышать размер долга.