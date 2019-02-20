"Чернівцігаз Збут" поінформував 1,3 тис. боржників про припинення поставок газу

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Рекордний борг за газ – 175, 6 тис. гривень

Лише за січень 2019 року клієнти ТОВ "Чернівцігаз Збут" в 1,2 раза збільшили неплатежі за газ. Загальна заборгованість жителів регіону станом на 1 лютого 2019 року сягнула 608 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

На Буковині борги понад 5 тис. гривень мають 17 719 побутових споживачів, а більш як 10 тис. гривень – 6 560 клієнтів. Рекордний борг за газ – 175, 6 тис. гривень. Тож з початку року ТОВ "Чернівцігаз Збут" розіслав 1278 письмових повідомлень клієнтам-боржникам про припинення поставок газу. Найбільше попереджень в Чернівцях, Новоселицькому та Сокирянському районах області. Після отримання повідомлення у разі непогашення боргу "Чернівцігаз Збут" припиняє поставки, ініціює відключення і стягує борг в судовому порядку.

"Чинне законодавство передбачає, що якщо споживач систематично не сплачує і накопичує борги, компанія-постачальник природного газу повинна припинити поставки газу. Першочергово ми направляємо письмове повідомлення про припинення газопостачання. Якщо ж після цього борг не погашений, ініціюємо відключення і стягнення боргу в судовому порядку", - зазначила директор ТОВ "Чернівцігаз Збут" Володимир Ляшенко.

При відключенні за борги повторне приєднання до системи газопостачання можливе лише після повного погашення заборгованості та компенсації збитків, пов'язаних з припиненням та поновленням газопостачання.

"Водночас, звертаємо увагу споживачів на те, що постановою Кабінету Міністрів України ухвалено зміни до системи субсидування, згідно з якими споживачам припиняють нарахування державної допомоги в разі неплатежів протягом двох місяців", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що з 1 травня 2019 року набирають чинності зміни до закону України "Про житлово-комунальні послуги". Нововведення передбачають обов’язкові нарахування пені та її сплату. Розмір якої, відповідно до закону, становитиме 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення. Разом з тим, пеня не може перевищувати розмір боргу.