"Чернівцігаз Збут": фінансування діяльності компанії не передбачає сплату комісії "Ощадбанку"

"Ощадбанк" вимагає сплати комісійних в розмірі 0,7% від суми платежу. Це максимальний розмір комісії за переказ коштів субсидіантів на рахунок "Чернівцігаз Збуту". Такі витрати дорівнюють третині доходів компанії, адже встановлена урядом торговельна надбавка постачальника газу складає 0,19 гривень за куб. м газу, тобто не перевищує 2,5% від роздрібної ціни. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"В затвердженій Кабміном торговій націнці "Чернівцігаз Збуту" не передбачені додаткові витрати на банківські комісії із обслуговування субсидій. Водночас, згідно з новим порядком бюджетні кошти субсидій будуть зараховуватися на облікові записи споживачів в "Ощадбанку"", - йдеться у повідомленні.

Далі, за словами прес-служби, банк має розрахуватися в безготівковій формі за субсидіанта з надавачами комунальних послуг, в тому числі за спожитий природний газ.

"Для здійснення цих послуг "Ощадбанк" наполягає на сплаті "Чернівцігаз Збутом" комісійної винагороди в максимальному розмірі - 0,7% від суми платежу. Тобто, за кошти державної допомоги, які мають транзитом пройти на всіх учасників ринку, саме "Чернівцігаз Збут" має сплатити всю комісію. Але компанія отримує із них лише 2,5%, в той час як група "Нафтогаз" - 87,5%", - пояснює директор "Чернівцігаз Збут" Володимир Ляшенко.

За словами прес-служби, "Чернівцігаз Збут" з цього приводу звернулося 21.01.2019 року до Кабінету Міністрів України з пропозицією вилучити з Постанови №848 (зі змінами) пункти щодо встановленої комісії. Проте, й досі відповіді по розгляду листа не надходило.

"З визначеної торговельної надбавки постачальника газу 0,19 гривень з одного кубометра "Чернівцігаз Збут" організовує комплекс адмінпослуг з постачання газу, зокрема, збір коштів за поставлений газ, облік розрахунків в розрізі кожного споживача, організація роботи Контакт-центру та обслуговування, друк та донесення рахунків за газ все це фінансуються з цих коштів. Іншого джерела доходів, крім визначеної Урядом торговельної надбавки у 2,5%, компанія не має", - йдеться у повідомленні.