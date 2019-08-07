"Чернівцігаз": споживання газу в області зменшилось на 18%

Обсяги споживання газу у Чернівецькій області зменшуються. Від початку року АТ "Чернівцігаз" протранспортувало 190,5 млн куб. м, а це на 33,9 млн куб. м або на 18% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Споживання природного газу скоротилось серед усіх груп клієнтів: побутові споживачі використали менше на 33%, релігійні організації на – 10%, промислові підприємства - на 11%, установи і організації, що фінансуються з державного бюджету - на 0,6%, а теплопостачальні підприємства – на 14%.

"Зменшення обсягів розподіленого природного газу позначається на фінансовому стані компанії. Оскільки, пропорційно зменшується кількість коштів, які ми спрямовуємо на роботу аварійно-диспетчерських служб, модернізацію та обслуговування газорозподільних мереж всієї Чернівецької області. Тому оптимальним для ринку газу України є модель тарифу на розподіл, в якій врахована заявлена потужність", - зазначає голова правління АТ "Чернівцігаз" Віктор Горда.

За словами прес-служби, зараз через нерівномірне сезонне надходження коштів виникають труднощі у покритті витрат на обслуговування газових мереж. При однаковій завантаженості та кількості персоналу, в один із літніх місяців компанія може отримати до 10 разів менше виручки, аніж в зимовий. При цьому, саме на міжопалювальний період припадає левова частка робіт з модернізації, заміни газових мереж та обладнання на них.

"Чернівцігаз" підтримує реформи газового ринку України та кроки НКРЕКП щодо застосування європейських принципів при встановленні тарифів на розподіл газу. Такий підхід буде сприяти розвитку енергоефективності. Варто також зазначити, що рівномірні щомісячні платежі за послугу транспортування природного газу зменшать фінансове навантаження на споживача в опалювальний період, а оператору ГРМ, АТ "Чернівцігаз", дозволять чітко спрогнозувати надходження та витрати", - йдеться у повідомленні прес-служби.