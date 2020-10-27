"Чернівцігаз" підготував газорозподільну систему до опалювального сезону

Газова труба (kmu.gov.ua)

В цьому році АТ "Чернівцігаз" направило 16,5 млн гривень на забезпечення безперебійної та безаварійної роботи системи газопостачання в осінньо-зимовий період. Утримання газорозподільних мереж і споруд на них, модернізація, капітальні та поточні ремонти, фінансуються виключно з коштів, що надходять від буковинців у вигляді плати за доставку газу.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"В нинішньому році, особливу увагу приділено модернізації зношених мереж та обладнання газорозподільної системи. Найбільше газопроводів, протяжністю в 4,3 км, компанія замінила в м. Чернівці, Вижницькому, Кіцманському та Сокирянському районах, де близько 7% мереж є зношеними. Також співробітники компанії модернізували 8 ШГРП та комплексно обстежили 859 км підземних газопроводів області. За результатами обстежень, виявили та усунули 57 місць пошкоджень ізоляції", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, важливо, щоби в період найбільших навантажень газові мережі працювали чітко та злагоджено. Фахівці компанії дбають про це протягом року і проводять комплекс заходів, спрямованих на підвищення надійності газопостачання.

"Початок опалювального періоду – це час, коли запускаються котельні теплопостачальних підприємств, вмикаються котли та інше газоспалююче обладнання в будинках. Щоб забезпечити це потрібні час та кошти. Тому вчасна оплата за доставку газу нашими клієнтами вкрай важлива для стабільної та надійної роботи, особливо в період низьких температур", - технічний директор АТ "Чернівцігаз" Максим Ладига.

У прес-службі зазначили, що для безперебійного проходження опалювального сезону необхідно підготувати й внутрішньобудинкові мережі. "Якщо балансоутримувачі чи власники не забезпечили обслуговування мереж, не уклали договір з АТ "Чернівцігаз" чи іншою спеціалізованою організацією, яка має дозвіл від Держпраці на проведення таких робіт, то нема жодної гарантії, що взимку такі споживачі не залишаться без газу", - йдеться у повідомленні.