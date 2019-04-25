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"Чернівцігаз": обсяги споживання газу в I кварталі 2019 року зменшились на 34,5%

Новини » Енергетика    25.04.2019 - 13:37
"Чернівцігаз": обсяги споживання газу в I кварталі 2019 року зменшились на 34,5%
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Кошти, що надходять від клієнтів за розподіл газу - це єдине джерело фінансування всіх робіт з утримання газотранспортної системи

Загальний обсяг споживання газу в Чернівецькій області за 1 квартал 2019 року склав 139 млн куб. м, що на 34,5% менше, ніж у 2018 році. В результаті цього ПАТ "Чернівцігаз" недоотримало близько 41 млн гривень запланованої тарифної виручки, яка є єдиним джерелом фінансування робіт з обслуговування та модернізації газових мереж. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що споживання блакитного палива скоротилося серед більшості категорій споживачів. Бюджетна сфера використала менше газу на 0,5 млн куб. м (7,7%), промисловість - на 0,6 млн куб. м (10,6%), населення - на 43,2 млн куб. м (42,5%), а теплопостачальні підприємства - на 3 млн куб. м (15%).

"Якщо обсяги газу падають, відповідно зменшується кількість коштів, які компанія планувала направити на заміну газових мереж та індивідуальних лічильників. Оскільки за розподіл 1 кубометра газу наша компанія отримує всього 0,72 гривень із загальної вартості, таке різке падіння споживання суттєво впливає на фінансовий стан компанії", - зазначив голова Правління ПАТ "Чернівцігаз" Віктор Горда.

Також у прес-службі зазначили, що падіння обсягів розподілу газу позначається на фінансовому стані ПАТ "Чернівцігаз" і спроможності компанії реалізовувати заходи, передбачені інвестиційною програмою.

"Ситуацію з падінням обсягів ускладнюють ще й борги за розподілений природний газ. Станом на 01.04.2019 року заборгованість бюджетних організацій складає 333,3 тис. гривень, промислова сфера боргує 151,5 тис. гривень. Найбільша заборгованість у МКП "Чернівцітеплокомуненерго" - 9,2 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, кошти, що надходять від клієнтів за розподіл газу - це єдине джерело фінансування всіх робіт з утримання газотранспортної системи, ремонту та обслуговування газових мереж, роботи аварійно-диспетчерської служби.

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