"Чернівцігаз": з початку року повірено 16 тисяч лічильників

За 10 місяців 2021 року фахівці АТ "Чернівцігаз" спільно з представниками ДП "Буковинастандартметрологія" провели повірку 16 тисяч побутових лічильників газу. Близько 37% приладів обліку газу не пройшли випробування та визнані непридатними для використання.

Відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" усі засоби вимірювальної техніки, в тому числі й побутові лічильники газу, підлягають періодичній повірці через певний проміжок часу - міжповірочний інтервал. Побутові лічильники газу підлягають повірці кожні 8 років.

"Споживачам не варто турбуватися про те, як і коли повіряти лічильник. За термінами повірки стежать фахівці управління метрології АТ "Чернівцігаз". Про необхідність періодичної повірки попереджають заздалегідь і погоджують дату й час зняття лічильника. Для клієнтів така повірка є безкоштовною", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, у поточному році фахівці підприємства зняли на повірку 16 тисяч лічильників, з них - 6 тисяч визнано непридатними для подальшого використання, а це майже 37% від загальної кількості повірених приладів обліку.

"На роботу лічильника можуть впливати різні фактори. Наприклад, тривалий термін та неналежні умови експлуатації, зношеність механізмів та втручання споживачів. За 10 місяців наші фахівці зафіксували близько 100 фактів втручання у роботу приладів обліку з метою зменшення показників відлікового механізму", - коментує головний метролог АТ "Чернівцігаз" Сергій Кім.

Згідно з Кодексом газорозподільних систем, споживач зобов’язаний забезпечувати збереження, цілісність лічильника газу та пломб.

"У випадку виявлення фактів пошкодження приладу обліку з метою несанкціонованого відбору газу, порушник зобов’язаний сплатити завдану суму збитків. Окрім цього, оплатити послуги з відключення/відновлення розподілу газу та вартість лічильника разом із монтажними роботами", - йдеться у повідомленні.