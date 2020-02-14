"Чернівцігаз": газовикам потрібно підвищити зарплату

Нові тарифи на розподіл газу дозволять АТ "Чернівцігаз" збільшити середню зарплату по підприємству на 18%. Однак, рівень оплати праці співробітників залишається нижчим за середні зарплати в промисловості по області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Впродовж останніх років середня заробітна плата АТ "Чернівцігаз", передбачена в тарифі, складала 5 586 гривень на місяць. Втім, співробітники компанії отримували вищу зарплатню, адже "Чернівцігаз" знайшло можливість виплачувати працівникам 8 355 гривень на місяць. Це стало можливим завдяки спрямуванню ресурсів на заробітні плати з інших статей витрат. Цінуючи своїх працівників, АТ "Чернівцігаз" вирішило підвищити заробітні плати співробітникам. При цьому компанія накопичувала борги перед своїми контрагентами й постачальниками. Таким чином, газорозподільне підприємство продемонструвало, що власні співробітники - це основний пріоритет", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що нові тарифи на розподіл дозволять в цьому році переглянути діючі заробітні плати в бік підвищення. Впродовж усього 2020 року в АТ "Чернівцігаз" вони зростуть до 10 194 гривень на місяць. Але, за словами прес-служби, це не дозволить компанії витримувати конкуренцію за цінні кадри на ринку праці.

"Ми хочемо стимулювати й утримувати кращі кадри шляхом достойної оплати праці. Адже "Чернівцігаз" є сервісною компанією. І рівень оплати праці позначається на якості обслуговування клієнтів, - говорить начальник управління з персоналу АТ "Чернівцігаз" Володимир Євдокименко. - Тому ми будемо наполягати, що заробітні плати наших працівників мають бути не меншими за середню заробітну плату по промисловості".

У прес-службі також зазначили, що АТ "Чернівцігаз" продовжує інвестувати у своїх співробітників. "Під брендом РГК вже відкрито перший центр навчання та розвитку, мережа яких згодом запрацює по всій Україні. Там здійснюється навчання та розвиток лінійного персоналу. Так само продовжується активне співробітництво з провідними українськими бізнес-школами, які працюють з працівниками середньої ланки й готують кадровий резерв для всіх газорозподільних підприємств", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, АТ "Чернівцігаз" продовжить активно відстоювати інтереси своїх працівників і робити все можливе для того, щоб утримувати кращі кваліфіковані кадри на ринку. "Зараз штат компанії укомплектований на 81%. Компанія не має можливості заповнити низку позицій, через низьку оплату праці, передбачену тарифом на розподіл. Так, підприємству постійно бракує водіїв, електрозварювальників, слюсарів підземних газопроводів. Показник плинності кадрів складає 26% на рік, при нормі в 8-10% для промислового сектору", - йдеться у повідомленні.