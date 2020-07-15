"Чернівцігаз": фінансування робіт з безпеки мереж залишається недостатнім

Газова труба (dtek.com)

За підрахунками фахівців газорозподільні мережі в Чернівецькій області потребують щорічних інвестицій на рівні 50 млн гривень

За рішенням НКРЕКП в тарифі на розподіл "Чернівцігазу" для безпеки мереж передбачено 72 гривні в місяць на 1 км газопроводів. Навіть після перегляду тарифу на розподіл, фінансування робіт з безпеки мереж залишиться на рівні, нижчому за необхідний.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

В Чернівецькій області довжина зношених газопроводів становить 425 км, що складає 4,8 % загальної протяжності мереж. За словами прес-служби, на заміну направляються затверджені регулятором амортизаційні відрахування в розмірі 12 млн гривень. включаючи матеріали і роботи. Такий же рівень фінансування передбачався протягом усіх попередніх періодів. Загалом, за підрахунками фахівців газорозподільні мережі в Чернівецькій області потребують щорічних інвестицій на рівні 50 млн гривень.

"У 2014 році мінімальна заробітна плата становила 1218 гривень, а в 2020 - 4723 гривень. Таким чином, за останні 6 років вартість тільки робіт збільшилася мінімум в 4 рази. Аналогічна ситуація і з курсом долара, що не могло не позначатися на вартості матеріалів та вузлів. При всіх вище описаних змінах, тільки обсяг інвестицій залишився стабільно незмінним", - пояснює технічний директор АТ "Чернівцігаз" Максим Ладига.

"Чернівцігаз" обслуговує 8,8 тисяч км газорозподільних мереж, 594 ГРП та ШГРП, десятки тисяч різного роду пристроїв, регулюючого та захисного обладнання на мережах. У прес-службі зазначили, що встановлений тариф на розподіл газу тільки на 65% в рік покриває витрати на забезпечення надійної експлуатації газорозподільних мереж. При такому дефіциті коштів до кінця 2020 року в Чернівецькій області в аварійному стані опиняться 13 км газопроводів і 11 газорегуляторних пунктів.

"Попри нестачу коштів, в цьому році, "Чернівцігаз" вже провів ремонт 35 ГРП, 48 ШГРП та приступив до заміни 4,3 км зношених газопроводів. Компанія замінила 7 ШГРП, які забезпечують стабільність тиску газу, очищення його від дрібнодисперсних частинок, безпечну подачу на конфорки споживачів по всьому регіону. "Чернівцігаз" постійно здійснює технічний огляд і регулювання газорозподільного обладнання, станцій електрохімзахисту мереж від корозії", - йдеться у повідомленні.