"Чернівцігаз": борги за доставку газу можуть бути стягнуті за рішенням суду

У лютому заборгованість побутових споживачів Чернівецької області за доставку газу перевищила 34,3 млн гривень. Найбільше заборгували споживачі газу Чернівецького та Новоселицького відділень -14,5 та 6,7 млн гривень відповідно.

"Якщо споживач кілька місяців не сплачує за послугу розподілу природного газу, він має усі шанси сплачувати рахунки в примусовому порядку. На першому етапі суд розглядає справу за спрощеною формою, без судового засідання і виклику сторін. На основі поданих документів, виносить рішення – судовий наказ", - говорится в сообщении.

Якщо споживач-боржник не погоджується з цим та скасовує рішення, компанія йде іншим шляхом – звертається до суду в позовному порядку.

"Скасування судового наказу не гарантує, що споживач уникне сплати заборгованості. Адже, після цього, компанія повторно звертається до суду, і як показує практика, - більшість рішень на користь компанії", - пояснює комерційний директор АТ "Чернівцігаз" Дмитро Голубченко.

За словами прес-служби, задоволення позовних вимог компанії передбачає сплату боргу та всіх судових витрат, які покладаються на боржника. У 2021 році судовий збір за видачу наказу становить 227 гривень, а у разі звернення з позовною заявою, мінімальна сума складе 2270 гривень.

"Втрата субсидії, оплата юридичних послуг та судових витрат, виконавчого збору, а в окремих випадках – заборона виїзду за кордон – саме такі наслідки чекають на злісних боржників компанії", - продовжує Дмитро Голубченко.

Також у прес-службі додали, що у випадку несвоєчасної оплати заборгованості, після винесення судового рішення, споживачу-боржнику доведеться сплатити ще й виконавчий збір – 10% від суми боргу.