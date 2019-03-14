"Чернівцігаз" в 2019 році отримає 203,3 млн збитків на виробничо-технологічних втратах

Обсяги ВТВ затверджуються Міненерговугіллям згідно з розрахунками газорозподільних компаній

Тариф на распределение газа ПАО "Черновцыгаз" является планово убыточным. По итогам прошлого года убыток компании от распределения газа составил 195,9 млн гривен. В текущем году из-за действий Минэнергоугля и НКРЭКУ ПАО "Черновцыгаз" получит еще 203,3 млн убытков. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что основным источником убытков для компании являются производственно-технологические потери (ПТП). Согласно действующему законодательству, их объемы утверждаются Минэнергоугля согласно расчетам газораспределительных компаний. Операторы ГРС осуществляют его, руководствуясь приказами профильного министерства. Для ПАО "Черновцыгаз" утверждено 25,3 млн куб м.

"Однако, из-за заниженной стоимости газа для ВТВ в тарифе, газораспределительные компании вынуждены покупать у "Укртрансгаза" услугу по балансировке газа. Средняя стоимость этой услуги в прошлом году составила 13 495 гривен за тыс. куб м. Поэтому на тарифные средства газораспределительная компания имеет возможность приобрести только 11,2 млн куб м газа из необходимых 25,3 млн куб м", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, с 2016 года существенно выросли другие статьи расходов. Минимальная заработная плата увеличилась с 1378 гривен до 4173 гривен, стоимость дизельного топлива на АЗС выросла с начала 2016 года с 16,82 гривен за литр до 28 гривен за литр по состоянию на начало марта 2019 года. Индекс инфляции, за тот же период, составил более 35%, а индекс цен производителей промышленной продукции вырос более чем на 66%.

"Наша компания готова к проверкам НКРЭКУ, ведь на протяжении последних лет Регулятор последовательно формировал нормативную базу, которая предусматривает приведение газа к стандартным условиям. Кроме этого, требование о приведение объемов газа к стандартным условиям содержится в Кодексе газораспределительных систем, типовом договоре на распределение, а также договоре поставки газа бытовым потребителям", - отмечает председатель правления ПАО "Черновцыгаз" Виктор Горда.

Также в пресс-службе отметили, что председатель НКРЭКУ недавно выступила с инициативой изменения стандартных условий.

"Регулятор предлагает отказаться от "газпромовских" 20 градусов по Цельсию до 0 градусов по Цельсию, которые приняты в европейских странах. Напомним, что Европейское энергетическое сообщество также предлагало Украине изменить этот стандарт", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, это позволило бы практически нивелировать коэффициенты для конечного потребителя, которые были бы близкими к единице.

"Вынуждены констатировать, что бытовые потребители газа стали заложниками незавершенных реформ в энергетическом секторе. Еще в 2015 году после принятия закона "О рынке природного газа" планировался переход к оплате за газ в энергетических единицах. Это позволило бы снять вопрос о приведении газа к стандартным условиям вообще. Однако, по непонятным нам причинам, этого так и не произошло", - объясняет Виктор Горда.

Большинство счетчиков, которые установлены у потребителей, считают объем газа в рабочих условиях - без коррекции температуры и давления. Чтобы учесть “температурную” разницу и применяются коэффициенты. Зимой используются коэффициенты больше единицы и счет за газ будет выше, а летом – наоборот.

"Размер коэффициента зависит от месяца года, области, в которой находится абонент и расположение счетчика. Даже расстояние до счетчика от входа в помещения имеет значение. Поэтому коэффициенты могут отличаться у потребителей с идентичным оборудованием, что живут в одинаковых по площади домах", - говорится в сообщении.