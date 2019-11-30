Під Чернівцями після ДТП загорілося авто, троє загиблих

На об'їзній в Чернівцях 30 листопада зіткнулися два автомобілі, в результаті аварії загинули три людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання 0372.ua.

В результаті зіткнення один з автомобілів загорівся. За словами поліцейських, в результаті цієї аварії загинули двоє дорослих і дитина.

"Надійшло повідомлення від чоловіка, 1996 р.н., про те, що на об'їзній дорозі біля комплексу "Алеанда" сталося зіткнення легкового автомобіля з мікроавтобусом. Один з автомобілів загорівся", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, в Рівненській області на автодорозі Київ-Чоп сталася пожежа в туристичному автобусі, який перевозив майже 50 пасажирів за маршрутом "Харків-Познань". Близько 12:27 рятувальники отримали інформацію про пожежу в туристичному автобусі на дорозі Київ-Чоп. Водій автобуса почав гасити пожежу за допомогою вогнегасника ще до прибуття пожежників.

Додамо, в Рівному ввечері, 29 листопада, п'яний водій влаштував потрійне дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого постраждали 2 людини.