В Чернівцях під час руху стріляли в автомобіль, в якому були три дитини

У Чернівцях вчора ввечері сталася стрілянина. Зловмисник відкрив вогонь по автомобілю, в якому були діти.

Про це повідомля РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції .

Зі слів 44-річного постраждалого, під час руху на автомобілі Daewoo Lanos по одній із вулиць Чернівців, водій легковика Volkswagen декілька разів вистрілив у його транспортний засіб і поїхав у невідомому напрямку.

Правоохоронці попередньо встановили, що на перехресті у потерпілого виникла суперечка з водієм автомобіля Volkswagen Bora. Останній почав переслідувати Daewoo Lanos і під час руху стріляв по автомобілю.

В автівці заявника на той час перебувало троє дорослих і троє дітей віком 8, 14 і 15 років.

Порівнявшись із автомобілем потерпілих, зловмисник вистрілив у сторону вікон пасажирських дверей і поїхав з місця події. Внаслідок пострілів розбилося скло передніх і задніх пасажирських дверей справа. Внаслідок стрілянини ніхто з людей не постраждав.

Фото: в Чернівцях стріляли по автомобілю (cv.npu.gov.ua)

Поліція затримала 22-річного стрілка та вилучила в нього пневматичний пістолет калібру 4,5 мм та автомобіль.

За цим фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікуючими ознаками частини 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.