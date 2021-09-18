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В Черновцах во время движения стреляли в автомобиль, в котором были три ребенка

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Суббота 18 сентября 2021 13:08
В Черновцах во время движения стреляли в автомобиль, в котором были три ребенка Фото: в Черновцах стреляли по автомобилю с детьми (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Черновцах вчера вечером произошла стрельба. Злоумышленник открыл огонь по автомобилю, в котором были дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Со слов 44-летнего пострадавшего, во время движения на автомобиле Daewoo Lanos по одной из улиц Черновцов, водитель легкового Volkswagen несколько раз выстрелил в его транспортное средство и уехал в неизвестном направлении.

Правоохранители предварительно установили, что на перекрестке у потерпевшего возник спор с водителем автомобиля Volkswagen Bora. Последний начал преследовать Daewoo Lanos и во время движения стрелял по автомобилю.

В машине заявителя в то время находилось трое взрослых и трое детей в возрасте 8, 14 и 15 лет.

Поравнявшись с автомобилем потерпевших, злоумышленник выстрелил в сторону окон пассажирской двери и уехал с места происшествия. В результате выстрелов разбилось стекло передней и задней пассажирской двери справа. В результате стрельбы никто из людей не пострадал.

Фото: в Черновцах стреляли по автомобилю (cv.npu.gov.ua)

Полиция задержала 22-летнего стрелка и изъяла у него пневматический пистолет калибра 4,5 мм и автомобиль.

По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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