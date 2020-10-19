ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Чернівцях можливий зрив опалювального сезону

Автор: РБК-Україна

"Чернівцігаз" попереджає про можливий зрив опалювального сезону. Причиною тому є борги "Чернівцітеплокомуненерго".

Про це повідомляє місцеве видання "Молодий буковинець".

Як зазначається, оселі чернівчан можуть і надалі залишитись без опалення.

"Оскільки через заборгованість, що тільки накопичується, АТ "Чернівцігаз" не має права здійснювати розподіл газу теплопостачальному підприємству - "Чернівцітеплокомуненерго", - йдеться у повідомленні.

Популярні новини

На початок жовтня загальна заборгованість МКП "Чернівцітеплокомуненерго" за послуги розподілу природного газу склала 26,1 млн гривень. На кінець року, прогнозований борг теплопостачального підприємства зросте ще до 35,7 млн гривень.

Нагадаємо, опалювальний сезон залишається під загрозою у 50 населених пунктах.

Зазначимо, Денис Шмигаль заявляв про 90-відсоткову готовність України до нового осінньо-зимового періоду.

Раніше заборгованість перед постачальниками мали підприємства теплоенергетики у понад 60 населених пунктах України.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України отопительный сезон