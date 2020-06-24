У Чернівцях сьогодні очікується пік паводку

Фото: паводок у Чернівецькій області (facebook.com MNSCHE)

Пік паводку очікується у найближчу годину

У Чернівцях сьогодні очікується піковий рівень паводку, який спричинили сильні зливи. Синоптики прогнозують, що рівень води перевищить 7 метрів.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, проходження максимального рівня води може призвести до затоплення сіл Маршинцi, Тарасiвцi, Магала, Костичани, Припруття, Бояни, Зелений Гай, Ванчикiвцi у Новоселицькому районі.

Також очікується затоплення сільськогосподарських угідь Новоселицького, Герцаївського та Кіцманського районів. Крім того, можливе затоплення блоків сигналізації військової частини у Новоселицькому районі.

Як пише місцеве видання "Молодий Буковинець", станом на 18-ту годину рівень води у Пруті був на рівні 6,5 метрів, а максимальний рівень очікувався близько 19 години. Після цього вода повинна піти на спад.

Нагадаємо, сильні зливи спричинили потужні повені у західних областях України. Потоками води вже зруйновані інфраструктура, автомобільні дороги державного значення та будинки. Очікується, що негода піде на спад ближче до кінця тижня.

Рівень води у Пруті перевищив 6 метрів сьогодні близько 13-ї години, внаслідок чого затопило декілька сіл.

Сьогодні підтоплення почалися у Вінницькій області через підвищення рівня води у Дністрі.

Крім того, розлив Дністра спричинив підтоплення автодоріг міжнародного значення.

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Автор: Дмитро Левицький