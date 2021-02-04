У Чернівцях прорвало магістральний водогін, частина міста залишилася без води

В Чернівцях стався прорив магістрального водогону "Дністер-Чернівці". В результаті аварії частина міста залишилася без води.

Про це повідомляє пресс-служба комунальної служби "Чернівціводоканал".

Так, сталася розгерметизація трубопроводу на ділянці від насосної станції "Шубранець" до резервуарів чистої води "Попова" в районі села Біла. В результаті В трубі утворилася тріщина завдовжки близько трьох метрів, товщина стінки в місці тріщини становить 1 мм.

"У зв'язку з необхідністю підготовки заїзду до місця витоку, роботи будуть розпочаті 04.02.2021 року в денний час. В цей час КП "Чернівціводоканал" формує бригади і сегменти труби, а також необхідну спецтехніку для ліквідації аварійного витоку на трубопроводі", - повідомили комунальники.

В результаті з 10:00 до 18:00 буде відсутнє водопостачання на наступних вулицях:

проспект Незалежності;

Героїв Майдану;

Південно-Кільцева;

Російська;

Комунальників;

Авангардна;

Головна;

Воробкевича;

Івасюка;

Комарова;

бульвар Героїв Крут;

Ентузіастів;

Щербанюк;

Достоєвського;

Небесної Сотні;

Про. Кобилянської;

Котляревського;

Шевченка;

Кармелюка;

Соборній площі;

Штейнберга;

Богомольця;

Гакмана;

Кафедральна;

Кармелюка і прилеглі вулиці.

Нагадаємо, в середу, 3 лютого, сталася аварія на Запорізькій ТЕС. В результаті без світла і води залишилася частина міста Енергодар. Станом на ранок 4 лютого електро та водопостачання було відновлено.