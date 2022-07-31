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У Чернівцях 15 дитсадків припинять роботу: у чому причина

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Чернівці, Неділя 31 липня 2022 18:05
У Чернівцях 15 дитсадків припинять роботу: у чому причина Фото: у Чернівцях не відкриють частину дитсадків (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Частина дитячих садків у Чернівцях припинять свою роботу з 1 серпня. Причиною цього стала відсутність укриттів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю управління освіти Чернівецької міськради Ірину Ткачук у Facebook.

Зазначається, що 15 дитсадків не мають укриттів і не зможуть забезпечити безпеку дітей, тому вони припинять роботу.

За словами Ткачук, з 10 серпня запрацюють 18 дитсадків, які призупиняли діяльність на час літніх відпусток. Ще 5 закладів після доопрацювання зможуть відкрити двері.

Крім того, дітей будуть брати до дитячих садочків без довідок про роботу батьків.

"З 1-го серпня діти приймаються до садочків без довідок батьків. Звісно, ситуація не стане простішою, бо 15-ть садочків зупинять роботу, а отже, дітям звідси треба йти в інші заклади", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Луцьку вирішили закрити дитячі садки до кінця воєнного стану.

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Чернівці детский сад
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