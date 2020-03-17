У Чернівецькій ОДА розповіли про стан заражених коронавірусом

Станом на 10:00 у всіх пацієнтів з підтвердженим коронавірусом COVID-19 температура тіла у межах норми. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.

У прес-службі зазначили, що стан заражених стабільний.

"Станом на 10:00 у всіх пацієнтів з підтвердженим COVID-19 температура тіла у межах норми", - йдеться у повідомленні.

Раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що в Україні поки що не запроваджуватимуть надзвичайну ситуацію в областях. На даний момент НС ввели тільки в Житомирській та Чернівецькій областях.

Додамо, що станом на 17 березня в Україні 7 випадків зараження коронавірусом. Зокрема, два випадки в Києві, чотири - в Чернівецькій області та один - в Житомирській області.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на позачерговому засіданні Ради заявив, що інфекційних ліжок в лікарнях буде недостатньо, в разі масового зараження українців коронавірусом. Ляшко заявив, що МОЗ потрібно знати, як перепрофілювати інші установи охорони здоров'я в разі масового зараження українців коронавірусом.