ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Чернівецькій області оголошена надзвичайна ситуація через коронавірус

Новини » Суспільство     13.03.2020 - 21:08
У Чернівецькій області оголошена надзвичайна ситуація через коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмежувальні заходи будуть діяти з 14 березня по 3 квітня

У Чернівецькій області оголосили надзвичайну ситуацію через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міського голови Сергія Осачука в Facebook.

За його словами, обмежувальні заходи будуть діяти з 14 березня по 3 квітня.

"З метою запобігання розповсюдження інфекції коронавіруса на території Чернівецької області ми вводимо надзвичайну ситуацію в області. Як відомо, ми другий підтверджений випадок в області. Це не тільки місто Чернівці, але й один з районів нашої області", - повідомив Осачук.

За словами міського голови, всі ринки на території Чернівецької області закривають, однак продуктові сектора є винятком.

"Максимально залишайтеся вдома, займайтеся домашніми справами. Також ми закликаємо ТЦ, супермаркети, гіпермаркети підтримати ці обмеження заради безпеки наших громадян", - зазначив Осачук.

Важливе повідомлення!

Опубліковано Сергій Осачук П'ятниця, 13 березня 2020 р.

Нагадаємо, станом на 13 березня в Україні зафіксовані три випадки зараження коронавірусом. Зокрема, підтверджений перший летальний випадок на території України. Від вірусу померла 71-річна жителька Радомишльського району Житомирської області. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня.

Єврокомісія представила план порятунку економіки від коронавірусу В Італії від коронавірусу померла українка
Новини України надзвичайний станЧерновицкая областьКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся