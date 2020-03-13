У Чернівецькій області оголошена надзвичайна ситуація через коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмежувальні заходи будуть діяти з 14 березня по 3 квітня

У Чернівецькій області оголосили надзвичайну ситуацію через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міського голови Сергія Осачука в Facebook.

За його словами, обмежувальні заходи будуть діяти з 14 березня по 3 квітня.

"З метою запобігання розповсюдження інфекції коронавіруса на території Чернівецької області ми вводимо надзвичайну ситуацію в області. Як відомо, ми другий підтверджений випадок в області. Це не тільки місто Чернівці, але й один з районів нашої області", - повідомив Осачук.

За словами міського голови, всі ринки на території Чернівецької області закривають, однак продуктові сектора є винятком.

"Максимально залишайтеся вдома, займайтеся домашніми справами. Також ми закликаємо ТЦ, супермаркети, гіпермаркети підтримати ці обмеження заради безпеки наших громадян", - зазначив Осачук.

Важливе повідомлення! Опубліковано Сергій Осачук П'ятниця, 13 березня 2020 р.

Нагадаємо, станом на 13 березня в Україні зафіксовані три випадки зараження коронавірусом. Зокрема, підтверджений перший летальний випадок на території України. Від вірусу померла 71-річна жителька Радомишльського району Житомирської області. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня.