У Чернівецькій області обіцяють премії лікарям, які щеплять найбільше людей

Аби популяризувати вакцинацію, у Чернівецькій області використовують нові методи заохочення місцевих мешканців та лікарів. У Вижниці обіцяють премії медичним працівникам, які щеплять найбільшу кількість осіб.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
Після відвідування центру масової вакцинації у Вижниці, голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук пообіцяв запровадити додаткові премії лікарям, які вакцинують найбільше мешканців міста.
"Імунізуємо не лише мешканців нашої громади, велика кількість людей звертається в центр вакцинації з Івано-Франківської області", - відзначив головний лікар Вижницького центру первинної меддопомоги Дмитро Паламарюк.
Варто відзначити, що сьогодні центри вакцинації у місті (вул. Українська, 63) працюють щоденно з 10:00 - 16:00. Аби вакцинуватися необхідно мати з собою паспорт й ідентифікаційний код.