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У Чернівецькій області чоловік підірвався на старому снаряді в лісі

Автор: Олександр Мороз

У Чернівецькій області внаслідок підриву на старому артилерійському снаряді загинув чоловік з Рівного. Він шукав у лісі історичні цінності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернівецької області.

Повідомляється, інцидент стався біля села Добринівці.

"Попередньо правоохоронці встановили, що 53-річний житель Рівного під час пошуків історичних цінностей натрапив на артилерійський снаряд минулих війн і підірвався на ньому", - йдеться в повідомленні.

Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) з позначкою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України. Триває розслідування.

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