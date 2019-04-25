В Чернівецькій області після монетизації зросла заборгованість за газ

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"Наразі субсидіантам, які отримують монетизовану субсидію, необхідно сплачувати повністю всю суму, зазначену в рахунку за газ

На 1 квітня 2019 року борг споживачів газу Чернівецької області сягнув 701,9 млн гривень. Це у 1,8 раза більше, ніж минулого року. Наразі майже 40% субсидіантів не розрахувались за газ. Про це повідомляє прес-служба "Чернівцігаз Збут".

Зазначається, що серед клієнтів "Чернівцігаз Збут" кількість боржників-субсидіантів станом на 1 березня 2019 року становила 34 815 осіб, а станом на 1 квітня збільшилась до 37 162 осіб. Також за словами прес-служби, кількість субсидіантів, які мали переплату станом на 1 березня 2019 року становила 17 462 осіб, а станом на 1 квітня– 15 115 осіб, тобто зменшення становить 13,5%.

"Проведений нами аналіз оплат субсидіантів за спожитий газ показує, що 59,8% субсидіантів, які отримали державну допомогу грошовими коштами, провели розрахунки в повному обсязі. І близько 40% субсидіантів не розрахувались за блакитне паливо, а використали кошти фактично на інші потреби. Це значною мірою вплинуло на зростання неплатежів", - зауважив директор "Чернівцігаз Збуту" Володимир Ляшенко.

Також у компанії зауважили, що відповідно до положень наведеного вище законодавства, наявність простроченої заборгованості лише за один місяць позбавить споживачів подальшого отримання державної допомоги. Якщо станом на 1 травня (в період коли відбувається перепризначення населенню субсидій на новий строк) у відповідного домогосподарства буде існувати заборгованість, органи соцзахисту не будуть призначати державну допомогу.

"Наразі субсидіантам, які отримують монетизовану субсидію, необхідно сплачувати повністю всю суму, зазначену в рахунку за газ. Крім того, оплату необхідно здійснювати впродовж 5 днів після отримання платіжки, при користуванні або книжкою – до 10 числа місяця, наступного за місяцем постачання та не допускати заборгованості", - йдеться у повідомленні.